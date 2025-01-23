楊茜堯爆肚笑羅子溢「下面唔得」被主持心邪問題套料 網民激讚：勁識玩
楊茜堯爆肚笑羅子溢「下面唔得」
TVB娛樂新聞主持王鎮泉在IG分享一段影片，表示：「呢段訪問真係痴咗線」。影片中，楊茜堯羅子溢兩夫婦、馬國明和高海寧在《萬千星輝頒獎典禮》台後接受王鎮泉訪問。當主持問到楊茜堯會否介意羅子溢當晚服裝領口太低，楊茜堯就話「我想𠝹開佢啊」馬國明就即刻笑指：「其實佢根本唔使著入面嗰件架」。
主持王鎮泉勁識玩 引楊茜堯講老公「唔得」
楊茜堯越講越開心，即刻擋住羅子溢，仲話「我幫佢講，佢宜家唔得架喇」，全場即刻爆笑，心水清嘅網民就知楊茜堯係講羅子溢胸肌冇以前咁勁，但亦有網民誤會以為「下面唔得」。主持王鎮泉勁識玩，反應勁快即刻問：「但係上面得唔得呀？（舉出手指公）上面係得嘅？」楊茜堯亦舉出手指公認同老公仲係掂。
馬國明瞬間「天然呆」 高海寧笑到面紅
羅子溢就攬住太太楊茜堯，笑指：「要講清楚啲啊…」楊茜堯聞言即刻向馬國明「發脾氣」指：「我唔係話條褲以下（唔掂）啊！」搞到馬國明呆了一秒，再現經典委屈表情，大叫：「我冇話你條褲以下啊！我冇講啊」，在旁的高海寧都笑到面紅，場面一度失控。
網民笑爆：馬明stone咗，佢轉數真係好fail
訪問片段一出，即刻惹來網民熱議，不少網民都大讚兩夫妻關係好：「睇得出夫妻關係唔錯喎」、「估唔到佢兩個感情咁好 談吐已經聽得出兩個好夾 當年仲覺得兩個世界既人嚟」等。另一方面，網民又笑指馬明再次露出天然呆表情：「馬明stone咗，佢轉數真係好fail」、「所以佢做唔到主持，你見個主持係秒轉即時要對到」。
楊茜堯賽後Sweet爆冧老公
賽前大熱嘅楊茜堯昨晚（19日）於《萬千星輝頒獎典禮2024》只贏得「大灣區最喜愛TVB女主角」，「最佳女主角」輸畀龔嘉欣，掀起熱議！
茜堯事後（20日）在IG分享拿著獎座的後台靚相，並發文再次發表感言：「2024年圓滿落幕，今年是豐收的一年，感謝我遇到每個人，每件事，恭喜每位得獎者🏆🏆🏆作為演出者，能夠成為經典好劇的𥚃的一份子，可遇不可求，無忘初衷，把每一個角色盡力做好，這是對自己最大的獎勵🏆🏆🏆」更多謝所有觀眾及粉絲支持。 另外，她亦貼出與老公羅子溢的合照，子溢此次失落獎項，茜堯也有暖心安慰：「我心目中的視帝，we love you」。