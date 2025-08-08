楊茜堯再下一城！｜憑《黑色月光》「復仇女王」入圍亞洲視后 TVB七大節目齊報捷！
楊茜堯再憑《黑色月光》發威 惡鬥亞洲群雄爭視后
楊茜堯自2024年回歸無綫拍攝台慶劇《黑色月光》後，人氣再度急升，劇中她飾演的「復仇女王」余滿月，角色層次豐富，由逆來順受的弱者黑化成復仇女神，精湛演技令觀眾拍案叫絕，劇集播出時已引發極大迴響。繼早前在《萬千星輝頒獎典禮2024》先拔頭籌後，今次再憑同一角色衝出香港，入圍極具份量的「亞洲影視內容大獎」最佳女主角，絕對是演技上的一大肯定。今次楊茜堯將會面對來自日、韓、泰等地的強勁對手，競爭相當激烈，全港觀眾都期待她能脫穎而出，再奪殊榮。
蕭正楠吳若希喜劇跑出 余文樂森美綜藝齊獲提名
除了楊茜堯個人獎項備受矚目，TVB在節目方面的製作同樣獲得國際認可。由蕭正楠及吳若希主演的輕鬆喜劇《奔跑吧！勇敢的女人們》，憑著貼地又搞笑的劇情成功入圍最佳喜劇節目，為劇組打下一支強心針。綜藝節目方面亦有兩大王牌報捷，邀得余文樂、姜皓文、林盛斌及蔡思貝等重量級嘉賓作深度訪談的《與天地對話》，其真誠感人的內容獲評審青睞，入圍最佳紀實娛樂節目；而由名嘴森美大哥主持，以嶄新辯論形式探討城中熱話的《今晚乜都拗》，亦成功殺入最佳清談節目提名名單，可見TVB在綜藝製作上的多元化與創新精神。
《新聞透視》三連環入圍 深入探討社會熱話獲肯定
在劇集及綜藝節目以外，無綫新聞部的王牌資訊節目《新聞透視》亦表現出色，共有三個專題報導成功入圍，盡顯新聞團隊的功架。當中探討社會現象的《新聞透視：迫婚》及緊貼犯罪趨勢的《新聞透視：詐騙園進化》，雙雙入圍最佳時事節目（亞洲區域/國際市場）組別。而深入揭示房屋問題的《新聞透視：公屋租上租》，則入圍最佳時事節目（亞洲特定市場）組別。三個專題均是社會大眾高度關注的議題，《新聞透視》團隊憑著深入、客觀的報導獲得提名，證明其新聞專業水平備受肯定。
網民洗版式恭賀 勁撐楊茜堯再奪視后：「實至名歸！」
喜訊傳出後，大批網民立即湧到各大社交平台及討論區洗版式留言，對TVB勇奪七項提名感到非常鼓舞，當中大部分留言都是為楊茜堯打氣，力撐她再創事業高峰！網民紛紛表示：「Tavia個角色真係做得好好，嗰種復仇嘅狠勁，睇到好肉緊！撐你攞獎！」、「《黑色月光》值得啦，舊年追得最癲就係呢套！」、「實至名歸！希望可以為香港爭光！」。同時亦有網民大讚其他入圍節目：「TVB今年好勁喎，唔止劇集，連綜藝都入圍，叻仔！」、「《與天地對話》好有深度，請到余文樂好驚喜，值得有提名。」、「恭喜晒所有入圍單位！TVB加油！」。