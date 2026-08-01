51歲楊證樺專業護駕內地歌手！李昊紅館演唱會身份公開 網民：保安紅過歌手

29歲內地歌手李昊於本月29及30日在紅館舉行《數到一》演唱會，散場綵排時卻被發現身邊出現一張極具辨識度面孔。51歲資深演員楊證樺化身成貼身保鑣，在紅磡體育館內外維持治安，相當專業！香港網友笑指：「保安紅過歌手！」