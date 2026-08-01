51歲楊證樺專業護駕內地歌手！李昊紅館演唱會身份公開 網民：保安紅過歌手
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29歲內地歌手李昊於本月29及30日在紅館舉行《數到一》演唱會，散場綵排時卻被發現身邊出現一張極具辨識度面孔。51歲資深演員楊證樺化身成貼身保鑣，在紅磡體育館內外維持治安，相當專業！香港網友笑指：「保安紅過歌手！」
楊證樺現身紅館化身保安惹關注
內地男歌手李昊最近在香港紅磡體育館舉辦一連兩場《數到一》個人演唱會，吸引大批支持者在場外苦候偶像。有在場人士拍攝到綵排結束後離開現場畫面，片段中清晰可見身穿黑色外套並掛上工作人員證件正是資深演員楊證樺。他當時緊隨歌手身側並時刻保持高度警覺，不時視察四周環境以確保通道安全，在擁擠人群中展現出極高專業素養，整個護送過程有條不紊。
楊證樺保安部署相當專業！
入行多年參演過逾百部劇集演出，楊證樺早前已經與商業夥伴合資開設安全管理公司並正式升格成為老闆。雖然業務已經上了軌道，但他依然堅持親力親為，過往亦曾為謝霆鋒演唱會以及啟德體育園大型賽事擔任保安部署與公關協調工作。今次他親自帶隊到紅館進行人群管制及護送任務，沒有因為老闆身分而退居幕後，反而在前線與團隊並肩作戰，負責現場協調並親身監督每一個保安細節。
李昊內地選秀出道 王祖藍代入紙申請紅館
李昊本身在順德出生，父親為香港人，出道9年以來曾參加內地選秀節目《明日之子》打開知名度。他後來憑藉參與農業真人騷《種地吧》在內地人氣急升，目前在微博累積接近460萬名追蹤者。直至近年他參與《聲生不息·大灣區季》開始以演唱廣東歌作為舞台定位，今次由王祖藍代為入紙申請紅館檔期，現場所見九成觀眾均是來自內地並以普通話溝通。
網民盛讚：保鏢仲紅仲多人識
護送片段在社交平台曝光後迅速瘋傳，大批網民將焦點放在這位熟面孔身上，紛紛留言大讚「見到你好專業👍🏻辛苦晒」及「佢啲粉絲咁狼死，辛苦晒你同啲兄弟啦」。由於部分香港觀眾對這位內地歌手較為陌生，不少人在網上直言「好少可演唱會認得保安但係唔認得唱果個」，甚至有人打趣形容「保鏢仲紅仲多人識，有料！」。
資料或影片來源：原文刊於新假期