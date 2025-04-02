TVB綠葉楊證樺轉行做保安？真實身份曝光 網民力撐：都係搵食啫！
《奪命提示》楊證樺 獲網民力撐「好男人」
有網民拍下楊證樺當日出現在七人欖球賽中的照片，並放上社交網，好奇地問他：「唔做TVB啦？」引起網民熱議，有不少網民紛紛都以為楊證樺已經轉行，力撐他：「人哋腳踏實地返工又關你事？」、「都係搵食啫！」、「演員係一份職業保安都係一份職業，最緊要係做好每一份工作」、「職業無分貴賤，加油」、「好爸爸好男人，撐！」、「正當職業，有錢搵，夠擔當」、「之前公司人工咁奀，依家分分鐘仲家高～」、「做看更好過係大台做茄喱啡」、「大台嘅人工養自己都未夠！唔做多份點有可能養家？」等。
楊證樺真實身份原來係保安公司老闆
不過楊證樺就澄清他並未離開演藝圈，而是與商業夥伴合作投資了多個生意，包括一家保安管理公司，在七人欖球賽期間，楊證樺的保安公司就負責啟德體育園的保安工作，他不僅是公司的老闆，還擔任公共關係科的代表，親自到場館監場，更表示能夠參與國際大型活動，覺得非常自豪和滿足。
賽事結束後，他在社交網站上表示「任務完成」，可以鬆一口氣，從相片中可見，他的太太沈可欣和兩名兒子也有到現場表達支持。除了在演藝界的活躍表現，楊證樺還涉足多種商業投資，包括動物醫院、美容店以及廚具和食品等行業，展現出他的商業才能。
楊證樺孖老婆沈可欣做《愛回家》綠葉
楊證樺不僅是TVB的常駐演員，還曾在多部劇集中留下深刻印象，例如近日播出的《奪命提示》、《痞子無間道》、《隱形戰隊》、《破毒強人》、《新聞女王》及《異空感應》等，此外他還在《愛回家》飾演「Dr. Man」，每次劇中有睇醫生的情節，都會見到他的身影，而他的太太沈可欣則是《愛回家》的常駐角色「Rebecca」。
而講到楊證樺入行以來最為人熟知的角色，是在2010年劇集《巾幗梟雄之義海豪情》中飾演「宮崎少佐」一角，當年為了演好日本軍官一角，即使只得9句日文對白，楊證樺亦做足功課，搵日文老師逐粒音惡補，甚至主動提出帶老師去監場，其敬業態度曾獲得該劇監製李添勝公開讚揚。
楊證樺已加入無綫29年
現年49歲的楊證樺（Man）原名余浩文，曾用名林梓傑，在美國生世香港長大，14歲已開始做童星拍亞視劇，亦曾做舞蹈藝人，於1996年在紐約全球華人新秀歌唱大賽中奪冠後，同年他回流香港加入無綫，入讀藝員訓練班，一直拍劇至今。
2014年，楊證樺在參演劇集《再戰明天》時，與同齡的沈可欣開始拍拖，並於2015年結婚。在2016年，沈可欣以40歲高齡誕下大仔楊宏志（Eugene），2018年再誕下細子楊宏信（Sean），之後楊證樺就話怕太太辛苦，所以兩個夠晒數，唔會再追多個囡囡。