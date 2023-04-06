極地謎情舞台劇2023｜黃秋生游學修主演！同一劇目《極地情聖》11年前曾上演
極地謎情舞台劇2023｜《極地謎情》由黃秋生與游學修主演！
|黃秋生x游學修《極地謎情》舞台劇
|演出日期：
|2023年9月
|演出地點：
|持續更新
|票價：
|持續更新
導演： 陳淑儀
演員： 黃秋生、游學修
監製： 張珮華
極地謎情舞台劇2023｜9月上演！游學修留言：多多指教
黃秋生在社交平台PO出舞台劇《極地謎情》劇本，寫道：「極地謎情 九月演出」。從照片中看到，《極地謎情》主演演員為黃秋生與游學修；游學修留言：「多多指教」，隨後黃秋生亦回應對方：「你一定要努力，一定要成功。」
極地謎情舞台劇2023｜黃秋生劇團「神戲劇場」每年舉辦舞台劇
黃秋生於2013年5月創辦劇團「神戲劇場」，希望將多年來的所學所得回饋舞台與教學，「神戲劇場」於2014年開始每年都會舉辦一場舞台劇，全部的舞台劇黃秋生亦有參與演出，而2016年更分別於1月及9月上演兩套舞台劇《狂揪夫妻》及《仲夏夜之夢》。去年黃秋生夥拍陳淑儀及朱栢康主演舞台劇《2呃22 ART》，陳淑儀因疫情未能參與演出，由導演張銘耀（German）臨時頂上，最後更有補場安排。
極地謎情舞台劇2023｜黃秋生曝光《極地謎情》海報
今年為「神戲劇場」成立10周年，而《極地謎情》就是劇場今年的舞台劇。黃秋生於社交平台透露舞台劇的3張海報，並問及：「中意邊張？」。《極地謎情》海報以黑白設計呈現，海報上僅用上黃秋生與游學修的圖像搭配舞台劇的英文名字。
極地謎情舞台劇2023｜改編劇同一劇目《極地情聖》曾於2012年上演
《極地謎情》劇本改編自現年63歲的法國劇作家艾力克．伊曼里奧．史密特（Eric-Emmanuel Schmitt） 1996年的同名劇作 ，初版由阿倫狄龍與Francis Huster兩大型男合演，同一個劇目在2012年曾以《極地情聖》名稱於香港上演，當時由黃秋生配搭梁祖堯於香港演藝學院上演18場。而黃秋生亦曾透露若沒有當年《極地情聖》的演出，便沒有想到自己成立劇團。
2012年《極地情聖》故事大綱
黃秋生與梁祖堯2012年破天荒合作《極地情聖》，僅兩個人在同一個佈景演足兩小時。
《極地情聖》的故事特色是差不多是以真實時間長度在舞台上呈現，長約兩個小時的演出，以一名記者「黎斯（ Erik Larsen） 」，到訪獨居島上的諾貝爾文學獎得主「白克（Abel Znorko）」開始，整個演出只有這兩個角色，二人在台上角力，對導演及演員來說都是一大挑戰。兩個角色的自身經歷都跟一個從沒現身的女子有關，隨劇情展開逐步揭開二人的微妙關係，兩個男人互相交流，逐步剖開背後各個疑團⋯⋯
2012年《極地情聖》宣傳片
極地謎情舞台劇2023｜門票公開發售
《極地謎情》尚未公布舞台劇詳情，將為你持續更新。
極地謎情舞台劇2023｜座位表
「神戲劇場」所主辦的舞台劇於過往多年都是假香港演藝學院上演，雖然今年仍未釋出《極地謎情》演出地點，但仍可先參考香港演藝學院歌劇院的座位表。
《極地謎情》舞台劇如何更容易購買門票？
黃秋生在社交平台PO出舞台劇《極地謎情》劇本，指9月將會演出，舞台劇門票…詳情請看
《極地謎情》舞台劇故事大綱是什麼？
《極地謎情》劇本改編自現年63歲的法國劇作家艾力克．伊曼里奧．史密特（Eric-Emmanuel Schmitt） 1996年的同名劇作 ，初版…詳情請看