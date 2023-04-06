極地謎情舞台劇2023｜黃秋生游學修主演！同一劇目《極地情聖》11年前曾上演

極地謎情舞台劇2023｜黃秋生將與游學修合作演出舞台劇《極地謎情》！由黃秋生創辦的劇團「神戲劇場」今年踏入10周年，9月份將會上演舞台劇《極地謎情》，即睇有關《極地謎情》演出日期、地點、劇情、門票售票日期及座位表等詳情。