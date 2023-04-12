極度俏郎君｜ViuTV新劇20集 姜皓文擔正孖ERROR四子齊爆肚玩惡搞

ViuTV原創劇《極度俏郎君》即將於下周一（04/17）開播，此劇是姜皓文（黑哥）首次與ERROR四子合作，劇中各人不時爆肚又會惡搞黑哥電影對白。除了大量爆笑情節，女主角陣容亦相當強勁，黑哥將與兩大烈女宣萱和張慧儀大搞三角戀，引爆宇宙級自肥企劃！