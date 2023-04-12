極度俏郎君｜ViuTV新劇20集 姜皓文擔正孖ERROR四子齊爆肚玩惡搞
極度俏郎君｜ViuTV新劇 20集劇情介紹
1992年，在黑道上有一個讓人聞風喪膽的人物，他是老字號金家的金牌打手，綽號「一疤」（姜皓文飾），驍勇善戰。在一次伏擊對頭人八哥行動中，跌入一個局中局，使他身陷險境，反過來幫助八哥聯手殺出重圍，最終死傷無數，換來重判20年監的代價。在漫長的監獄歲月，一疤無意中看到一位禪師的著作《蘋果禪》後有所頓悟，自此戾氣漸消，醒覺到在往後的生命裡有著更重要的事情要積極面對。
年月過去，到了一疤出獄，感慨萬千，八哥的太太－七姐（張慧儀飾）自從八哥離逝，她便接掌話事人一職。七姐一直因舊情而記掛著一疤，決定向他招手，挾著昔日威名定能闖出不一樣的天下，惟一疤已決心脫離黑道而婉拒。當年顯赫的金家只剩下四條小嘍囉，四人視維護金家名聲為使命，自封為「四大金光」，決心照耀金家僅餘的古老桑拿產業－「別苦溫泉」，從頭做起。無計可施下，一疤只好答應四大金光接受老金留給他的「別苦溫泉」，將浴室改頭換面重新出發。同時，七姐江湖之事不斷牽連著一疤，一疤該如何脫離這趟渾水…
極度俏郎君｜姜皓文首次與ERROR四子合作 保證場場爆笑
在ViuTV新劇《極度俏郎君》中，姜皓文（黑哥）飾演一個坐了20年冤獄的江湖大佬，放監後就遇到肥仔同保錡，他們之間亦師亦友，兩位除了幫黑哥回歸正途之外，仲幫佢搵返老婆。黑哥坦言第一次同ERROR合作，簡直一改對ERROR的印象，沒想過「四大金光」非常有「雷氣」，甚至可以幫他分憂。
黑哥形容此劇集充滿香港江湖味道，再加上帶有ERROR元素，保證場場戲都爆笑！當中亦有好多浪漫位，幾乎每個角色都有感情線，例如黑哥周旋在兩大烈女宣萱和張慧儀之間，搞到頭都大埋；肥仔就同Yanny陳穎欣有感情綫，雖然保錡在劇中的感情線只有被輕輕帶過，但開工時見到宣萱和張慧儀就令他心花怒放，仲火力全開向女神示愛！黑哥又自爆有睇《花姐ERROR遊》，好希望可以與ERROR再合作拍返輯《馬拉ERROR遊》！
極度俏郎君｜193自爆有咀戲，Yoyo同Dee有感情線？
ViuTV新劇《極度俏郎君》｜宇宙天團ERROR首次合體拍劇，就有機會同宣萱、黑哥姜皓文、張慧儀、黎彼得咁多位大前輩合作，真係學到唔少嘢！佢哋仲話細細個已經睇宣萱拍劇，見到真人先知宣萱份人原來仲好nice，連《ERROR自爆96小時》都有睇，仲會跟住193一齊喊，ERROR聽到後都好滾動啊！
保錡直情向宣萱當面表白讚佢靚女，不過阿Dee就即刻爆大鑊話保錡心裡最愛嘅係慧儀姐至真，搞到保錡即刻口窒窒！而193就好沾沾咁話今次拍劇佢有咀戲，而且係同女角色，終於唔使咀肥仔喇！
極度俏郎君｜宣萱大爆料保錡係女都啱
而宣萱大爆料保錡其實係女都啱，成日口花花，連黑哥都唔放過！不過第一次同呢班後生仔合作，佢哋都覺得好新鮮有趣，雖然成日接佢哋啲爆肚，不過都拍得好開心，連捱通宵都唔覺得攰啊！而Yoyo今次就飾演靚女KOL同Dee有唔少對手戲，被問到今次會唔會都有咀嘴戲，佢就大賣關子喇！
極度俏郎君｜角色簡介
姜皓文（黑哥）飾演 – 一疤
坐了20年冤獄的江湖大佬。
梁業（肥仔）飾演「四大金光」之一
何啟華（Dee）飾演「四大金光」之一 – 綽號：Thinking
吳保錡飾演「四大金光」之一
郭嘉駿（193）飾演「四大金光」之一 – 綽號：姑爺
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