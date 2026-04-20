樂宜泰國歎Spa大騷震撼福利 超惹火近鏡畫面無人能及！
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HOY TV旅遊節目《女行團》最新一集又有重量級福利畫面！「DJ女神」樂宜在泰國之旅中大膽出擊，不但以近乎全裸姿態歎Spa展現火辣身材，征服觀眾眼球！
樂宜泰國Spa近乎全裸大晒誘人曲線
在4月18日播出的《女行團》泰國特輯中，樂宜以驚人尺度歎泰式Spa成為全集最大亮點。畫面中她以近乎全裸的姿態俯身趴在按摩床上，僅以毛巾遮擋重點部位，大膽展現完美背部曲線和豐滿上圍。攝影師更相當「識做」，運用遠鏡、近鏡配合大特寫等多角度拍攝手法，將樂宜的火辣身材完美呈現，視覺震撼程度絕對令觀眾狂噴鼻血！
小背心暗藏玄機展現夾咪神技
除了Spa環節的驚艷演出，樂宜在節目中多次以清涼小背心上陣介紹泰國美食和景點，最令網民好奇收音咪到底藏在什麼地方，原來她別出心裁地將收音咪直接夾在雙峰之間的深長「事業線」中！
樂宜IG分享幕後花絮
樂宜在個人Instagram分享了拍攝《女行團》第二集的幕後花絮，她寫道：「第二集『女行團』✈️你哋睇咗未呢？今集挑戰自己玩高空夾三文治🥪請忽略面容扭曲的我，再去睇侏羅紀世界🌍最後想推介大家去曼谷，一定一定要去睇大型泰拳比賽🏟️我係拍完節目後已經自己再去睇多一次。」
網民激讚福利太誇張
節目播出後網民反應極為熱烈，留言區瞬間被各種讚美和驚嘆聲淹沒。不少網友激讚：「真係好刺激呀」、「呢一集好正」、「福利會唔會太誇張！」更有網民直言這集的尺度突破了以往旅遊節目的界限，認為樂宜的大膽演出為節目帶來全新突破！
資料或影片來源：原文刊於新假期