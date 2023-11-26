31歲樂宜「DJ女神」6年情斷回復單身 強調唔靠男人養

早前獲邀上ViuTV節目《戀講嘢》大爆自己情史的「DJ女神」樂宜（Lokyi）再度成為網民話題，她在香港DJ界頗有名氣，並經常以性感形象示人，受到不少網民及樂迷關注。日前在社交網與粉絲玩「你問我答」，不少網民都問及有關愛情觀的問題，樂宜竟暗示戀情生變，疑似與拍拖6年的男友分手！