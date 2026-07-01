樂易玲生日派對失竊風波 事主不報案有問題嗎？一關鍵或令執法部門難以追究

近日有周刊報導樂易玲去年生日派對上發生財物失竊風波，網民隨即鎖定涉事藝人身份並展開熱烈討論。事件曝光後，不少在場藝人都向傳媒作出回應，又直認知道及認識不問自取樂易玲財物的涉事藝人，在「事主不提告」的情況下，這一樁失竊案的竊賊是否就能逃離法網？事件引起不少討論。