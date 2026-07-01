樂易玲生日派對失竊風波 事主不報案有問題嗎？一關鍵或令執法部門難以追究
派對現場財物離奇消失 「美麗誤會」是否＝不能立案處理？
事件發生在樂易玲生日派對當晚，屬於周吉佩的物品在派對期間被人拿走。根據周吉佩提供的口述案情，物件已經完好歸還予物主周吉佩，而樂易玲與周吉佩均選擇「低調處理」，雙方皆沒有向香港警方報案。從法律角度而言，由於無人正式報案，加上失竊物件已歸還且案件性質屬於「輕微盜竊」，但執法部門絕對有權力在沒有事主口供的情況下立案，只是如果案情並不嚴重的情況下，未必會耗費資源立案調查。但有熟悉法律人士指出，即使有旁觀者執意報案，律政司在衡量「公眾利益」後，亦很可能認為此案不符合動用龐大司法資源的門檻。
香港內地無引渡安排嫌疑人留內地難被追究
事件引發另一個法律討論焦點——若涉事嫌疑人一直留在內地不回港，香港執法機部門能否跨境追究？答案是幾乎不可能。香港與中國內地之間並沒有刑事引渡或移交逃犯的協議，基於「一國兩制」原則，兩地分屬不同的司法管轄區，而盜竊罪屬於一般財產罪行，內地公安不會協助香港執法方拘捕涉及輕微盜竊的嫌疑人。換言之，只要嫌疑人不回港，即使執法部門強行立案並發出通緝令，在法律層面上亦無法進行實質拘捕。不過一旦他/她日後經香港海關入境，通緝系統便會即時發出警示。
近年香港「順手牽羊」盜竊案例參考
在香港司法實踐中，因一時貪心拿走東西、事後後悔歸還，甚至事主表示原諒，但最終仍被警方堅持檢控並定罪的例子屢見不鮮：
- 海關高級關員健身室盜竊及要求銷案案（2026年近期案例）： 一名海關高級關員在健身室偷取他人錢包內的現金，被捕後他多次聯絡並要求事主「銷案」不要鬧大。事主後來前往警署要求銷案，但警員在嚴格追問下揭發內情。警方及律政司並未因事主想銷案而罷手，反而加控該關員「意圖妨礙司法公正」，最終被告在西九龍裁判法院承認盜竊及妨礙司法公正等罪，還押候判。（案件編號：WKCC1614/2026）
- 2017年「萬寧清潔工偷印花案」（雖然最終無罪，但展示了控方邏輯）： 一名77歲清潔工被指在萬寧偷走一卷印花，她翌日已將印花放回原處（歸還）。雖然萬寧事後承受輿論壓力，但案件已經進入刑事程序，控方堅持起訴。
##embed-label-0##
件已歸還，還算「盜竊」嗎？
根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第2條，盜竊罪的法定定義是：「如任何人不誠實地挪佔屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯盜竊罪，而竊賊 (thief)及偷竊 (steal)亦須據此解釋。」
- 意圖的判斷時間點： 法庭看的是疑犯拿走物件的那一刻，他有沒有「意圖永久剝奪」的心態。
- 「歸還」不等於無罪： 如果疑犯是在事情敗露、得知東窗事發、或者純粹因為害怕才把東西還回去，這在法律上只能作為「求情理由」（Mitigation），而不能免除犯罪責任。拿走的那一刻，罪行已經完成。
事主不錄口供、疑人否認，光靠CCTV可以定罪嗎？
法律上有稱為「環境證據」/「客觀物質證據」（Circumstantial / Objective Evidence）。
- CCTV 的法律效力： 只要場地CCTV鏡頭清晰，能夠明確辨認出疑犯的面貌，並且完整記錄了他「不誠實地將物件放入自己袋中/私自帶離現場」的行為（即法律上的「挪佔」（Appropriation）），這就是極強的有形證據。
- 事主不配合的處理：
- 執法部門仍然可以向場地管理方索取CCTV作為證物。
- 雖然被提取物件的事主不願錄口供會增加證明「財物屬於他人，且未得事主同意被拿走」的難度，但控方可以透過其他環境證據（例如場地職員的證供、物件原本擺放的位置、疑犯將物件藏匿或偷偷歸還的鬼祟行為）來推論該物件絕非疑犯所有，且其行為具有「不誠實意圖」。
網民熱議事件兩極化有人同情有人嘲諷
事件在網上持續發酵，網民反應呈現兩極化。有網民直言「物件歸還咗就算數？偷嘢就係偷嘢」，認為不應因為當事人相熟或是藝人身份而獲得特殊待遇。亦有網民調侃對整件事的荒誕程度感到不可思議。更有網民引用法律觀點指出：
「拎走嘅一刻罪行已經完成，加上如果有CCTV紀錄，唔好講係誤會，歸還只係上法庭求情嘅理由」
目前事件停留在輿論層面，嫌疑人面臨的更多是個人聲譽崩塌及內地市場是否接受的商業風險。
Q：旁觀者是否有法律責任向警方舉報？
事件中有多位藝人向記者表示知情，甚至坦言自己認識提走財物的藝人，在香港普通法制度下，作為純粹的旁觀者，並沒有法定責任必須向執法部門舉報。香港法例並未設立全面的「知情不報罪」。如果你單純是聽聞、知道某人偷竊，即使不報警，也不會犯法。
Q：明知上司財物失竊 何時不報警才算犯法？
如果你事前知道竊匪部署並提供協助，或事後幫忙藏匿犯罪分子、湮滅證據，這會觸犯《刑事訴訟程序條例》（第221章）第91條的「協助罪犯」或串謀罪，又如果你明知有罪案發生，卻向警方提供假口供去誤導調查、蓄意包庇，這才屬於違法。一般的普通盜竊案，旁觀者不報警並不違法。