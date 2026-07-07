樂易玲生日Labubu花束離奇被偷 CCTV揭發前TVB男星 3大線索鎖定嫌疑人
樂易玲Labubu花束派對後離奇消失經過
去年樂易玲生日派對上，周吉佩特意送上當時紅遍潮流界、有錢也未必買得到的Labubu花束，樂易玲收到後愛不釋手，即時拿出手機拍照留念並分享到社交平台。然而派對散席後，壽星女突然驚覺花束憑空消失，工作人員四出追問，在場助手、侍應、未離開的賓客全部搖頭否認。最終樂易玲決定翻查餐廳閉路電視，CCTV畫面一播出，令在場所有人目瞪口呆——「兇手」竟是一名40多歲、已離巢轉戰內地的前TVB男藝人。
樂易玲低調處理透過中間人要求歸還
樂易玲確認涉事者身份後大感愕然，但考慮到「家醜不出外傳」，最終決定低調處理，透過中間人婉轉聯絡該名男藝人，要求歸還Labubu花束。據悉，該男藝人事後向圈內人吐苦水，承認「一時貪玩」和「鬼迷心竅」，解釋當時壓力很大，見到花束很漂亮，心想樂易玲收到這麼多禮物不會發覺少了一份，才順手牽羊，「萬萬沒想到會釀成大錯」。事件直接導致他今年未獲邀出席樂易玲67歲生日派對，徹底「被消失」。
3大線索鎖定重大嫌疑人範圍
根據報導透露的資訊，涉事「貪心男」有極具辨識度的身份特徵：線索一，現年40多歲、已婚並育有子女，經常在社交平台展示溫馨家庭生活，積極經營「好爸爸」、「好老公」形象；線索二，曾在TVB台慶頒獎禮奪得獎項，一度備受公司力捧；線索三，已離巢轉戰內地市場，業務廣泛，涉足內地劇集、網絡電影、直播帶貨及商演活動。這三大條件疊加之下，符合描述的前TVB男藝人範圍已被大幅收窄。
網民列出3大嫌疑人逐一比對分析
事件曝光後隨即引爆網民熱議，紛紛「對號入座」列出嫌疑人名單。嫌疑人一：梁競徽（原名梁烈唯），現年47歲，已婚育有一子一女，常在小紅書及抖音分享家庭樂，曾奪「飛躍進步男藝員」及「最佳男配角」，近年全面轉戰內地拍網大、直播帶貨兼投資生意，被網民視為呼聲最高人選。嫌疑人二：王浩信，現年43歲，兩屆視帝，已婚育有一女，目前亦有在內地發展，但網民認為其較少高調經營「好老公」形象，吻合度稍遜。嫌疑人三：楊明，雖符合年齡及獎項條件，但因尚未結婚且無子女，被網民直接排除。大批留言直指「為咗幾隻Labubu搞成咁，真係難睇到一個點」，亦有人感嘆圈中人際關係之脆弱。