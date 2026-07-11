樂易玲回應Labubu失竊 提及梁烈唯一句話令事件大反轉

近日有周刊考古追查樂易玲去年生日派對失竊事件，由周吉佩送贈的Labubu花束離奇「消失」，事件曝光後各界報導偏向鎖定一名已離巢男藝人為「真兇」，惟樂易玲今日首度開腔回應，一句「飲多咗少少嘅惡作劇」定性事件，令失竊及自動歸還的Labubu花束事件出現大反轉。