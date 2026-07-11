樂易玲回應Labubu失竊 提及梁烈唯一句話令事件大反轉
樂易玲生日派對失竊風波｜事主不報案有問題嗎？一關鍵或令執法部門難以追究
樂易玲元朗現身首度開腔還原經過
樂易玲今日（11日）現身元朗出席活動記者會，被追問生日派對Labubu失竊風波時，她笑言：「根本就唔係嗰回事，其實一個笑話嚟嘅。」她形容事件只是一個「好完美生日聚會嘅彩蛋」，並透露涉事藝人翌日一早已主動致電，對方更笑稱：「阿媽，我幫你同佢哋裝好晒身，我就會送佢哋返嚟。」最終該名藝人確實將Labubu花束送回樂易玲辦公室，公仔更被穿上新衣服「裝咗身」，花束本身則沒有改動，至今仍放在辦公室原位。
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樂易玲否認看過CCTV！拒絕開名涉事藝人
對於早前有傳她曾翻查閉路電視鎖定「嫌疑人」，樂易玲斬釘截鐵否認：「我冇睇CCTV，絕對冇睇。」她表示當時與周吉佩坐在一起傾偈，根本沒有留意禮物不見，只是事後有同事查看片段後簡單提及，但亦沒有透露是誰。被追問涉事藝人是否梁烈唯時，樂易玲拒絕確認：「我唔答係邊個，我亦都唔願意開名佢係邊個。」她強調事件本質是「飲多咗少少嘅惡作劇」，涉事藝人只是想整蠱她，惡作劇完成後見她沒反應，翌日才主動聯絡歸還。
梁烈唯2024年約滿離巢「與失竊事件無關」
另外，樂易玲主動澄清梁烈唯在官網除名一事，強調「嗰兩件事完全唔係一件事」。她證實梁烈唯於2024年合約期滿，目前為自由身，大部分時間不在香港。她憶述2024年底邵氏仍有邀請梁烈唯拍攝《執法者們》，而生日派對翌日，兩人更一同出席記者招待會切蛋糕慶祝。樂易玲表示雙方關係依然良好，梁烈唯每次回港都會相約食飯傾偈，有新工作亦會主動商量。至於梁烈唯本人，樂易玲透露對方雖沒有直接致電給她，但有向其同事表示：「信嘅就信，唔信都冇辦法啦。」
網民熱議惡作劇說法兩極反應明顯
事件曝光以來，網民一直熱烈討論，不少人根據「已離巢」、「年約40多歲」、「曾獲台慶獎」等線索，將矛頭直指現年47歲的梁烈唯，更發現其名字於TVB及邵氏官網「消失」，令傳聞愈演愈烈。如今樂易玲以「惡作劇」定性事件，部分網民表示接受，認為「樂小姐都話係玩嘢啫，唔好再迫佢」；但亦有網民質疑「飲醉整蠱同偷嘢有咩分別」、「如果係梁烈唯歸還紮花，點解唔直接講」，認為樂易玲刻意迴避真相只為顧全大局。