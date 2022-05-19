樂瞳「餓旅行」3年飛布吉大解放 真空包塊布落水誘惑網民：你哋敢試嗎？
樂瞳以前周遊列國 疫情無去旅行3年
現年35歲樂瞳在社交網指「相隔接近三年沒有做一個完滿的spa，我要無限的spa」，趁海外返港隔離時間縮短，加上泰國5月1日起隔離免檢測，不少港人開始蠢蠢欲動出埠旅遊，心動不如行動，樂瞳原來已飛了去泰國布吉度假﹗
樂瞳唔介意男女混浴
樂瞳在連日社交網大晒布吉食同玩，並如願去享受spa，更開心自爆自己真空只包著一塊布就落水，她在IG即時動態留言：「值得去打卡體驗一下，環境像叢林，有一個大的水池，還有floating tea，但是重點來了，如果你能接受真空上陣甚麼都不穿，外面只穿這薄布，而且這水療中心是男女混浴，但男士也有這樣子的布包裹全身的。」 樂瞳自爆真空僅包塊布又男女混浴，立即引起網民私訊追問，由於太多詢問，她在即時動態再出post留言問大家「包塊布全身真空上陣，真係好大膽？你哋敢試嗎？」令不少網民表示羨慕﹗
樂瞳水著多角度任睇
除了恨到可以無限spa外，便是大歎陽光與海灘，帶備多套泳衣的樂瞳亦不吝嗇大晒性感三點式﹗更拍埋片讓大家感受其興奮心情﹗她留言：「 我的to do list 是要去吃好吃的Phad Thai，香蕉Nutella 飛餅，船麵，這次旅程一點都不容易，所以特別珍惜能出走的時候，活在當下，欣賞每一道風景﹗」
樂瞳疑真空上陣賣廣告惹熱議 網民驚訝：飛釘咁搏命！
樂瞳轉往商界發展，除了升格為老闆娘大搞洋酒及健康產品生意外，亦不時在IG出post賣廣告賺外快。之前在IG限時動態中分享了一條試用精華油的短片，她在片中一邊示範一邊說：「搽啲去後腰同前面子宮位置，咁就可以暖宮，M到時唔會覺得好唔舒服，但要Keep住早晚好勤力咁搽。」十分落力。
樂瞳疑似真空上陣
不過有眼利網民發現，穿上灰色露腰裝的樂瞳疑似在短片中真空上陣，部分角度更出現「飛釘」情況，即時惹起網友熱烈討論，紛紛留言道：「飛晒釘咁搏命」、「其實都幾醒」、「好有誠意」等，有網民大讚她「瞓身」幫客戶賣廣告，十分專業。不過該短片公開數小時後，突然被下架，未知箇中原因﹗
展現豐滿上圍
Omicron變種病毒肆虐，政府之前宣布收緊防疫措施禁晚市堂食。樂瞳當時就把握機會大嘆「最後晚餐」，又感慨表示：「不知道，下一次一起共進晚餐是多久以後」。不過，網民卻將重點放其衣著上，樂瞳當晚穿上開胸裝配搭黑色皮褸，其上衣胸前穿窿的設計，有意無意間展現豐滿上圍，非常養眼。更有眼利網民發現，樂瞳似乎對胸前穿窿衫的設計情有獨鍾，之前曾多次見過她以同類型衣著出現。
樂瞳泡泡浴賀壽
樂瞳雖然已離巢無綫兼轉行網上賣酒，老闆娘依然不時同網民開心share，更趁在生日大日子大派福利，浸浴露香肩，回眸一笑，貼出出浴照並寫道：「生日嘅必備節目梗係去staycation 啦。樂瞳生日派福利，即引來四千like，網民紛紛留言「求正面」、「來個華麗轉身」、「好Hot」、「永遠女神祝你25歲生日快樂﹗」、「點解你同啱啱出道一樣樣冇變過」、「完全凍齡令人羨慕」。
樂瞳生日體會要每日進步一點點
樂瞳剛踏入35歲有一大體會，她貼出身穿中空裝照並留言：「怎樣為之每日也進步一點點？🤨剛過生日的體會，也思考了良久，就如果每天都進步1.01^365=37.78所以每一年就進步了不少，相反如果退步0.99^365=0.025也就是之前擁有的也接近歸零😱😱😱數字我一向沒有太多概念但不知道為什麼這番說話深深印進我腦海🤯🤯🤯我表達得不好但就是想分享一下原來每天都進步日積月累下來也能收獲不少❤️❤️❤️生日願望也是每一天都進步，希望能努力去實行。」