《愛回家》54歲樊亦敏罕有泳裝示人｜時隔34年再解放 羅樂林睇到面都紅晒？

昨晚（5日）播出的王牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》中，現年54歲的「三太」樊亦敏上演了震撼一幕！為了在劇中博取「大龍生」羅樂林歡心，她竟破天荒以泳裝上陣，更在短短半分鐘內連換4套浮誇造型，場面極度吸睛。樊亦敏久違的泳裝Look不但令劇中對手反應超真實，更引爆網民洗版式討論，究竟她為這幕戲背後下了多少苦功？