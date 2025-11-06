《愛回家》54歲樊亦敏罕有泳裝示人｜時隔34年再解放 羅樂林睇到面都紅晒？
昨晚《愛回家》樊亦敏泳裝4連發 招牌口頭禪冧爆大龍生
在「全運會篇」的劇情中，「三太」白天娥因懷疑「大龍生」有新目標，決心減肥瘦身重奪對方注意。昨晚一集她更使出殺手鐧，上演一場個人泳裝時裝騷！當中造型百變，包括頭綁孖辮的「白色少女網紗裙」、充滿異國風情的「花俏斗篷式泳衣」、貴氣十足的「粉紅花系泳衣裙配紫色貴婦帽」，以及盡顯身材曲線的「豹紋黑色連身比堅尼」。樊亦敏換上每套泳衣都風情萬種，再配上招牌口頭禪「威~哥~」，將搞笑與女人味完美結合，成功為觀眾帶來巨大驚喜，成為全晚焦點。
樊亦敏親解世紀突破：「隔咗34年！」
對於這次罕有的大解放，樊亦敏接受訪問時直言是本世紀的「零的突破」。她笑言對上一次如此無遮掩地在鏡頭前穿泳衣，已經是34年前選港姐的時候。她表示：「我上一次咁著住出嚟係選港姐嗰時，都隔咗 34 年。其實 10 年前拍劇集《波士早晨》嗰陣都有著，不過嗰陣我出面著咗外衣，所以今次咁樣著住件泳衣咁樣衝出嚟，喺呢個世紀算係『零的突破』！」為了以最佳狀態示人，她透露在拍攝前特別加強身形管理，不但注意飲食，更瘋狂做運動，包括踩單車機和玩爬山機。她更搞笑地大爆對手羅樂林的真實反應：「佢見到我著泳衣出嚟，佢應該冇諗過我會係咁樣，跟住佢成塊面紅晒，哈哈！」
1991年選港姐舊照翻hit 樊亦敏當年已奪最上鏡小姐
這次泳裝演出，也讓網民時光倒流，翻出樊亦敏的選美史。1991年，樊亦敏參選香港小姐，憑著甜美外貌與勻稱身材，在當年已是風頭人物，最終雖只得第5名，但勇奪「最上鏡小姐」獎項，實力備受肯定，當年的泳裝照至今仍令人驚艷。約2015年，樊亦敏拍攝劇集《波士早晨》時亦有泳裝戲份，但當時有外衣包裹，與今次在《愛回家》的性感大解放完全是兩回事。2025年，事隔34年，樊亦敏再次以泳裝證明自己保養得宜，昔日的「最上鏡小姐」風采不減，完美連結了今日的「凍齡三太」形象。
網民洗版式激讚樊亦敏：「靚到殺死人！」
劇集播出後，網民反應一面倒地讚好，討論區及社交平台被洗版式留言攻陷，大讚54歲的樊亦敏狀態大勇。不少網民被其敬業精神和驚人毅力所折服：「三太 Keep 得很好」、「Very Fit」、「靚不特止，一定下咗好多苦工（拍手拍手）」。更有大量觀眾表示勾起集體回憶，彷彿看到當年的港姐樊亦敏：「我唔係發夢啊嘛？三太居然」、「好似翻翻去 91 年咁啊」。當中亦不乏誇張的讚美：「嘩～ 靚到閃」、「靚到殺死人」、「我最喜歡嘅三太~~萬人迷~~好靚女呀」，可見「三太」這次的突破演出，已成功俘虜所有觀眾的心。