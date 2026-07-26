一周星星｜樊亦敏自爆體重高峰160磅！拍戲要5大漢拉車 畫面震撼

《愛．回家之開心速遞》的「三太」樊亦敏，今晚在TVB節目《一周星星》中投下震撼彈，驚爆自己體重高峰期曾重達160磅！她更分享當年因太有「份量」，拍攝一場踩單車戲時竟要出動五名大漢才能拉動，場面極度誇張，究竟當時情況有多搞笑？