一周星星｜樊亦敏自爆體重高峰160磅！拍戲要5大漢拉車 畫面震撼
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《愛．回家之開心速遞》的「三太」樊亦敏，今晚在TVB節目《一周星星》中投下震撼彈，驚爆自己體重高峰期曾重達160磅！她更分享當年因太有「份量」，拍攝一場踩單車戲時竟要出動五名大漢才能拉動，場面極度誇張，究竟當時情況有多搞笑？
樊亦敏自爆160磅黑歷史 拍踩單車戲勁大陣仗
在節目中，樊亦敏大方分享自己體重的高峰期，坦言當時重達160磅，與現時約110磅的苗條身形判若兩人。她憶述最難忘的一次拍攝經歷，是在一條斜路上拍踩單車戲份。由於安全問題，她與單車一同被安置在手推車上，由武師在前方負責拉動。樊亦敏笑言：「佢哋驚我喺斜路跣落去。」沒想到因為她當時太有「份量」，單靠武師一人之力完全無法拉動，最終需要額外再找來劇務人員幫忙，集合五人之力才成功將手推車拉動，順利完成拍攝，場面既尷尬又搞笑，令全場嘉賓捧腹大笑。
羅樂林面對三太泳裝誘惑 神回答全場爆笑
節目中亦重溫了樊亦敏在劇中多次換上不同泳衣，在「大龍生」羅樂林面前搔首弄姿的經典場面。當主持人區永權問及78歲的羅樂林當時有何反應時，他竟妙語連珠地回答：「我呢個年紀仲有咩反應呀？」此話一出，瞬間引爆全場笑點，連一旁的「KC」歐瑞偉也忍不住大讚：「佢好高道行㗎！」這番幽默的回應不僅化解了尷尬，更突顯了羅樂林風趣的一面，讓現場氣氛變得更加輕鬆愉快。林淑敏更爆料指78歲的羅樂林依然手瓜起𦟌，非常健碩。
網民熱議三太勵志史：由160磅減到110磅太強！
節目播出後，網民對樊亦敏的坦白感到非常驚訝，並紛紛留言大讚她的毅力。「嘩！完全睇唔出三太以前有160磅！」「5個人先拉得郁，諗起個畫面都覺得好好笑！」「減咗50磅真係好有毅力，好勵志！」「三太依家好靚女，完全係女神！」「羅樂林個反應先係最正，笑死！不愧係老戲骨。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期