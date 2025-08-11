社畜再培訓先導計劃｜Ah Gi火辣美人計大晒長腿 1句搞笑對白獲認證靚女地位
廣告
「黑面女神」樊沛珈（Ah Gi）有份客串ViuTV劇集《社畜再培訓先導計劃》！身穿貼身短裙施展「美人計」化身「商業間諜」，大晒修長美腿與性感曲線，戲中1句搞笑對白更獲認證靚女地位！
樊沛珈貼身短裙大騷長腿
樊沛珈（Ah Gi）在劇中飾演研發部職員Christina，受程樂進與白比特指派，奉命接近Terrance，並以美人計企圖竊取向心科研環保塑膠的研發機密，不過最終行動被Terrance識破，二人反而轉為合作。於最新一集中，Christina換上鮮粉紅與藍色拼色的貼身短裙，大騷火辣身材與修長美腿，性感指數爆燈！
網民大讚樊沛珈顏值爆燈：畀多d機會佢
劇中受程樂進與白比特在車中討論Ah Gi「算唔算美人」，惹來不少網民在社交平台上發文討論，不少網民都紛紛留言大讚Ah Gi雖然在劇中襯上老土加MK的服裝和手袋，但Ah Gi顏值絕對冇得輸，大家認為她值得更多機會：「佢不嬲都靚，以前冰d宜家笑多咗」、「我係女人都覺我ah gi靚」、「襯個成抽電線袋先係重點」。
Ah Gi獲封為「黑面女神」素顏都超靚
出身自YouTube頻道「啱Channel」的MakerVille藝人Ah Gi樊沛珈，唔笑時高冷的樣貌大受網民讚賞，被人稱為「黑面女神」，亦有網民稱Ah Gi係「最正港女」。
圖片來源：ViuTV、網民留言截圖、IG@ahgigiha資料或影片來源：原文刊於新假期