《模範律師團》未開拍先出AI預告 主題撞正ViuTV熱播劇惹抄襲風波
《模範律師團》AI預告片搶先曝光惹爭議
《模範律師團》在節目巡禮上公開的宣傳片段，被眼尖網民發現畫面質感異常，人物動態及場景細節均帶有明顯AI生成痕跡。事實上該劇目前仍處於籌備階段，尚未正式開機拍攝，TVB卻選擇以AI技術製作預告片率先公開，做法在業界極為罕見。片段中可見楊茜堯、羅嘉良等主演的「角色造型」，但整體呈現效果與真人實拍有明顯落差，畫面中部分人物表情僵硬、背景細節模糊，引起外界對製作誠意的質疑。
楊茜堯羅嘉良領銜主演律政攻防大戲
根據官方公布的故事大綱，《模範律師團》為早前熱播劇《正義女神》的延伸作品，高淑樺、高成彬兩大角色將再度登場。劇情圍繞「殺人大狀」歐皓澄，他年少時因殺人案獲殿堂大狀潘澤生成功辯護脫罪，此後專精謀殺辯護案件。潘澤生決定卸下首席大律師一職角逐律政司司長，其最強對手正是昔日並肩作戰、如今水火不容的「刑事天后」高淑樺。與此同時，歐皓澄為繼承首席之位，必須與「名門之後」卓以臻及「女俠大狀」章梓安展開激烈競爭，期間處理「模特兒白骨案」、「知名記者殺人案」等棘手案件，正當所有角逐進入白熱化之際，一場精心設計的意外徹底改寫所有人的命運軌跡。
劇情主題撞正ViuTV熱播劇《Court！》惹抄襲疑雲
《模範律師團》以律師攻防、法庭辯論及真相追尋為核心主題，偏偏ViuTV的律政劇《Court！》正在熱播中，《COURT!》的核心探討點在於：法庭上的公義究竟是追求「客觀真相」，還是法律程序下的「真理」，同樣聚焦法律界的明暗較勁與案件真相。兩部劇集在題材定位上高度重疊，時間點又如此巧合，令不少觀眾直指TVB有「跟風」甚至「抄橋」之嫌。雖然律政題材在港劇中並非新鮮事，但兩劇同期出現且切入角度相近，加上《模範律師團》連實拍畫面都未有便急於以AI預告搶佔話題，難免令人聯想到是刻意搶佔同類型觀眾群。
網民質疑AI預告誠意不足直斥「未拍先賣」
消息一出，社交平台隨即湧現大量討論。有網民留言「連拍都未拍就出AI片，當觀眾傻㗎？」、「睇完預告以為係AI廣告demo」，對製作方的誠意表示失望。亦有網民將矛頭指向題材撞車問題，直言「《Court！》播緊就出律師劇，擺明跟風」、「連主題都差唔多，有冇自己嘅創意？」不過亦有支持者認為卡司陣容強大，「楊茜堯加羅嘉良，點都要畀個機會」、「AI預告只係宣傳手法，最緊要套劇好睇」，兩極意見持續在網上發酵。