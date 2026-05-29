《模範律師團》未開拍先出AI預告 主題撞正ViuTV熱播劇惹抄襲風波

TVB年中節目巡禮今日於會展舉行，正式公布8部重頭劇集，其中《模範律師團》由楊茜堯、羅嘉良、陳煒、張曦雯、何廣沛、劉佩玥、滕麗名等重磅卡司領銜，講述一眾劍走偏鋒律師之間的法律攻防戰。然而這部尚未開拍的新劇竟率先以AI製作預告片曝光，加上劇情主題與目前正熱播的ViuTV律政劇《Court！》高度相似，即時引爆網民抄襲質疑聲浪。