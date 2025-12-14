中年好聲音4｜「樹熊公子」疑似44歲許文軒？唱張學友金曲引網民競猜真身
「樹熊公子」唱功獲讚 網民推測是許文軒
代號「樹熊公子」的TVB男藝人在台上演繹張學友名曲《怎麼捨得你》，雖然戴上面具並經過變聲處理，但其唱功表現仍獲得不少好評。網民紛紛在社交平台分析這位神秘歌手的身份，其中最多人猜測是許文軒，主要原因是他22年前曾代表澳洲地區參加新秀歌唱大賽並奪得雪梨區選拔賽冠軍，選擇樹熊作為面具代號相當合理。加上許文軒過去幾屆都與車婉婉合作擔任《中年好聲音》後台主持，今屆突然換人更加深了網民的懷疑。
許文軒曾表遺憾未能參賽 今屆終圓夢
入行超過20年的許文軒曾在2022年受訪時透露對未能參加《中年好聲音》感到可惜。他當時表示「其實初頭聽到有呢個節目嘅時候，我係有啲衝動，心諗今次係咪一個機會呢？因為之前我喺2003年嘅時候，我係參加過《新秀》嘅，仲要係陳偉霆嗰屆。而我一直都冇放棄過唱歌呢個夢，仲諗住今次可以參加，點知後來先知係畀素人參加，係覺得有啲可惜」。他更提到這類型的唱歌節目很少給35歲或以上人士參加，期待公司日後能開設相關節目。如今TVB藝人賽區的設立，正好為他提供了圓夢機會。
《中年好聲音4》首設蒙面賽制 10位TVB藝人神秘參戰
今屆《中年好聲音4》特別增設TVB藝人賽區，並加入「蒙面歌手」元素增加神秘感。10位參賽的TVB藝人需戴上動物面具上台獻唱，所有訪問說話都經過變聲處理，真身只有在淘汰時才會公開。賽制方面採用「盲選」模式，參賽者只能憑歌聲吸引評審按燈，獲得0至1燈將立即淘汰，2至4燈可進入等候區等待翻盤機會，5燈則直接晉級。這種全新賽制令觀眾在欣賞歌聲之餘，更增添了猜身份的樂趣。
網民熱議參賽者身份 期待揭面一刻
除了「樹熊公子」外，其他9位蒙面參賽者同樣引起網民熱烈討論。網民紛紛根據歌聲、選曲和面具代號分析各人身份，討論區和社交平台充滿各種推測。有網民表示「聽把聲好熟悉，但又估唔到係邊個」，亦有人認為「面具設計好有心思，每個都有特別意思」。大家都期待節目播出時的揭面環節，看看自己的猜測是否正確。今晚8點翡翠台播出的節目，勢必成為全城熱話。
今晚其他參賽者演出陣容
今集其他參賽者及演出歌曲包括：「唐伯虎」演唱古巨基《愛得太遲》、「馬騮精」演唱梅艷芳《烈焰紅唇》、「貓女郎」演唱吳雨霏《我本人》、「白羊君」演唱蕭煌奇《你是我的眼》、「白眉鷹王」演唱張遠《嘉賓》、「鹿七伯」演唱陳奕迅《浮誇》、「獅子王」演唱容祖兒《誰來愛我》、「企鵝人」演唱古巨基《Touch》、「熊貓寶寶」演唱林憶蓮《為何他會離開你》。每位參賽者的選曲都別具心思，相信會為觀眾帶來精彩的視聽享受。
