颱風樺加沙｜風力勁過山竹香港卻「避過一劫」？前天文台長岑智明揭2大關鍵原因！

超強颱風「樺加沙」昨日（24日）強勢襲港，天文台發出今年內第二個十號颶風信號，是繼1964年後、相隔61年再創紀錄！樺加沙中心風力一度高達每小時195公里，威力甚至比2018年造成嚴重破壞的「山竹」更強，但為何本港市面情況卻似乎未有預期中嚴峻？天文台前台長岑智明發文拆解，直指香港「又避過一劫」，背後原因原來有兩大關鍵！