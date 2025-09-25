颱風樺加沙｜風力勁過山竹香港卻「避過一劫」？前天文台長岑智明揭2大關鍵原因！
超強颱風「樺加沙」昨日（24日）強勢襲港，天文台發出今年內第二個十號颶風信號，是繼1964年後、相隔61年再創紀錄！樺加沙中心風力一度高達每小時195公里，威力甚至比2018年造成嚴重破壞的「山竹」更強，但為何本港市面情況卻似乎未有預期中嚴峻？天文台前台長岑智明發文拆解，直指香港「又避過一劫」，背後原因原來有兩大關鍵！
樺加沙風力達195公里 破61年紀錄
超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台於昨日凌晨2時40分發出十號颶風信號，是繼今年7月颱風「韋帕」後，再度發出最高級別的熱帶氣旋警告信號，平了1964年一年內兩度發出十號波的紀錄。樺加沙在進入南海後結構依然完整，風眼渾圓清晰，中心附近最高持續風速曾高達每小時230公里，成為2025年至今西北太平洋及南海區域最強的熱帶氣旋，其威力絕對不容小覷。
岑智明拆解香港避過一劫真相
眼見樺加沙風力比山竹更強，不少市民都嚴陣以待，但最終破壞力似乎未及山竹。天文台前台長岑智明昨日在社交媒體發文，精闢分析指「香港又避過一劫」。他接受訪問時詳細解釋，有兩大因素令香港幸免於難。首先是樺加沙靠近本港時採取了較偏西的路徑移動，在香港以南約120公里處掠過，令香港剛好避開了風力最強的眼壁核心區域。他更心有餘悸地表示，若颱風路徑稍為偏北，與本港距離縮短至數十公里，破壞力將會比山竹更強，「後果不堪設想」。
天文台證實樺加沙眼壁擦身而過
天文台官方亦發表《天氣隨筆》文章，印證了岑智明的說法。文中指出，樺加沙在香港以南掠過時的路徑確實略為偏西，導致其「眼壁最大風力的區域與香港擦身而過，沒有出現最壞情况」，否則破壞程度可能更為嚴重。天文台評估，樺加沙吹襲期間，本港的整體風力與2017年的「天鴿」、2023年的「蘇拉」及今年的「韋帕」相若，但明確指出較2018年的「山竹」為弱，全因香港幸運地避開了其最致命的一擊。
網民慶幸逃過大難 留言稱天佑香港
岑智明及天文台的分析在網上引起極大迴響，不少網民都鬆一口氣，紛紛留言表示慶幸。許多市民回想起當年「山竹」襲港時的恐怖景象，對比之下更覺得這次樺加沙的路徑是「不幸中之大幸」。有網民表示「每次都差少少，真係天佑香港」，亦有人認為「好彩佢行得夠西，唔係真係唔敢想像」，大家普遍都對能夠避過一場潛在的大災難感到萬分幸運，並感謝天文台人員的準確預測及緊密跟進。
香港歷年十號颱風盤點
