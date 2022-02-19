欣宜長文悼念肥姐離世14周年 自爆太頑皮被「兜巴星」教訓

欣宜默默耕耘多年在今年樂壇成績有目共睹，曾慨嘆天上的肥姐看不到﹗2月19日是肥姐沈殿霞離世14周年，欣宜貼出童年照，並分享兒時母女點滴，欣宜自爆因為頑皮，媽媽管得嚴，會施以「兜巴星」，但最後還是會呵番欣宜，35歲的欣宜坦言想搵一個像肥姐一樣對她不離不棄的伴侶﹗