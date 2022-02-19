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欣宜長文悼念肥姐離世14周年 自爆太頑皮被「兜巴星」教訓

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欣宜默默耕耘多年在今年樂壇成績有目共睹，曾慨嘆天上的肥姐看不到﹗2月19日是肥姐沈殿霞離世14周年，欣宜貼出童年照，並分享兒時母女點滴，欣宜自爆因為頑皮，媽媽管得嚴，會施以「兜巴星」，但最後還是會呵番欣宜，35歲的欣宜坦言想搵一個像肥姐一樣對她不離不棄的伴侶﹗

欣宜自認兒時勁曳

欣宜貼出被肥姐從後攬到實的溫馨舊照，欣宜以「過嚟，鍚番」為題長文懷緬跟肥姐的相處時光，欣宜自認兒時好頑皮。「睇吓我個樣幾頑皮。喺我返舊相嘅過程中發現由六歲至13歲期間影過嘅所有相入面我個樣都係古靈精怪。」

（圖片來源：IG＠princejoyce）
欣宜貼出兒時與肥姐的合照﹗（圖片來源：IG＠princejoyce）

「肥姐大喝一聲、嚴厲眼神，我就會靜下來」

「你以為我影相時做鬼臉係因為要掩飾對自己外表嘅不滿？可能都有關嘅⋯但係我知，佢都知：安安靜靜、乖乖女女、正正經經、坐定定的對我來講先至係一種掩飾。之前都講過細個時嘅自己真係好曳。當我嘈喧巴閉、跑來跑去、坐唔定嘅時候佢只會大聲喝我一聲『鄭欣宜』再加多一個嚴厲眼神我就會靜止下來（其實通常唔使講任何野，掘我一眼就夠）。」

（圖片來源：IG＠princejoyce）
欣宜歌唱實力無人置疑，今年的樂壇成績表相當亮麗，在商台叱咤頒獎禮上奪得「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇女歌手」金獎﹗成績斐然﹗（圖片來源：IG＠princejoyce）

一定會叫我「過嚟，錫返」

但當我最跩最跩例如蝦婆婆或者突然變Moody黑起塊面冇禮貌唔睬人或者講大話時⋯佢真係會兜巴星我。然後佢就會叫我跪喺地下掹住耳仔。最搞笑係，畀佢打完，我梗係會喊啦～佢就會叫我『唔準喊！』

吓！？！

所以喺我又掙扎緊想喊但又唔準喊⋯又反思點解我會俾佢打俾佢鬧，自己做錯啲乜嘢⋯當我開始感到內疚時真係諗得通了，佢一定會叫我『過嚟，錫返』，然後我就會好似隻小胖羊走到佢身邊，貼住佢。佢就會攬住我，好聲好氣同我解釋我錯喺邊度。佢會同我解釋⋯其實打我佢仲痛過我。

欣宜得知自己連奪大獎，喜極而泣，在台上表示希望能以「香港歌手鄭欣宜」身份被認同，而不是「藝人鄭欣宜」。（圖片來源：IG＠princejoyce ）
欣宜得知自己連奪大獎，喜極而泣，在台上表示希望能以「香港歌手鄭欣宜」身份被認同，而不是「藝人鄭欣宜」。（圖片來源：IG＠princejoyce ）

等一個叫我「過嚟，錫返」嘅人

今年35歲了。佢都走咗14年了。

人越大越珍惜佢那種不離不棄。無論我有多壞，無論我令佢多失望，到最終佢都會叫我「過嚟」然後錫返我。

如果我搵到一個⋯同樣對我不離不棄⋯ 當我嘈喧巴閉、跑來跑去、坐唔定嘅時候⋯當我唔覺意發洩我嘅脾氣喺別人身上、突然變Moody黑起塊面冇禮貌唔睬人(yes, i still do this often)、當我唔知點處理問題然而瞞騙世界進入報喜不報優的狀態嘅時後⋯都能接受我嘅好與壞，在任何情況的最終都會叫我「過嚟，錫返」嘅人⋯就好。#我仍會等

欣宜曾透露希望組織家庭及生小朋友，希望幸福快樂，在遇到另一半前，她會令自己變得更好﹗（圖片來源：IG＠princejoyce）
欣宜曾透露希望組織家庭及生小朋友，希望幸福快樂，在遇到另一半前，她會令自己變得更好﹗（圖片來源：IG＠princejoyce）

欣宜長文悼念肥姐離世14周年 自爆太頑皮常被「兜巴星」

（圖片來源：IG＠princejoyce）

欣宜長文悼念肥姐離世14周年 自爆太頑皮常被「兜巴星」

（圖片來源：IG＠princejoyce）

35歲可動用6千萬遺產

欣宜闖歌壇多年，成績有目共睹。其實欣宜努力多時，她21歲時，肥姐不敵肝癌離世，短短一個月，外婆亦相繼過世，絕對是欣宜最難過的一年，人不在，但愛和親情永長存，肥姐留下達6,000萬的巨額遺產予愛女，讓她將來無憂生活，不過當時基於欣宜年紀尚輕，肥姐立下遺囑，要求欣宜必須在35歲之後才能動用這筆巨額遺產，而年來欣宜亦發奮自強。

剛過去情人節，單身的欣宜自己買花畀自己，學懂善待自己﹗（圖片來源：IG＠princejoyce）
剛過去情人節，單身的欣宜自己買花畀自己，學懂善待自己﹗（圖片來源：IG＠princejoyce）

肥姐離世13周年｜欣宜向肥姐承諾「會爭氣」

去年初肥姐離世13周年，欣宜留言指在13年前對媽咪肥姐許下承諾：「我會爭氣，我會乖，我會努力做一個有用嘅人。」回憶以前，欣宜在加拿大升學，肥姐在香港工作，「 仲記得讀上中學時…放學掛住玩。成日都唔做功課。讀書成績都算OK啦。都會有80幾分嘅。」不過維持不到一年，成績跌到不合格。

欣宜貼出中學畢業照以悼念肥姐生前對她的管教。
去初欣宜貼出中學畢業照以悼念肥姐生前對她的管教。（圖片來源：欣宜ig）
欣宜自細體型肥胖，高中還在加拿大求學時，欣宜在纖體公司幫忙下成功搣甩肥膏，為入行作好準備。
欣宜自細體型肥胖，高中還在加拿大求學時，欣宜在纖體公司幫忙下成功搣甩肥膏，為入行作好準備。

欣宜回顧肥姐對考試肥佬不責罵

欣宜成績一落千丈，但肥姐沒有責罵她「 由細到大佢都俾好多自由空間畀我。從來喺讀書方面都好信任我會乖會鞭策自己。佢喺香港工作，我喺加拿大讀書。Grade 11 year 佢突然暫停了自己所有工作飛返嚟話要陪我…亦都就係呢一年我學業開始退步。 記得佢見到我啲分數時，佢冇打個、佢冇鬧我。我見到嘅反而係佢對自己嘅失望。好似喺到怪責自己點解唔攞多啲時間出嚟去鞭策自己個女讀書讀好啲。佢只係細細聲同我講咗一句『你要靠呢啲分數考大學㗎…』當時見到佢咁失望，我真係寧願佢鬧我、打我。」

欣宜貼出合照懷念肥姐。
欣宜貼出合照懷念肥姐。

欣宜回顧肥姐金句「做人要有頭有尾」

欣宜其後用寫紙仔方式寫字條給肥姐道歉，並承諾會努力讀書，畢業可以做到Honour Roll Student上台領證書﹗因為欣宜記得肥姐的教誨：「做人要有頭有尾，講得出就要做得到」。

去年欣宜亦有出po悼念肥姐，貼出母女開心合照並留言：「你離開我們已經12年，很多人覺得我應該放下，但我怎能做得到？失去你，我永遠都不能䆁懷﹗」
前年欣宜亦有出po悼念肥姐，貼出母女開心合照並留言：「你離開我們已經12年，很多人覺得我應該放下，但我怎能做得到？失去你，我永遠都不能䆁懷﹗」

欣宜回想13年前許下的承諾，自覺自己沒有特別爭氣、沒有特別乖，亦唔覺得自己做到一個很有用嘅人，「但我一定有努力， i’m trying.. i’m on my way there…你教我的我都記得。請放心。」

上年母親節，欣宜貼出媽媽和婆婆的合照，兩位至親也先後離開她。
前年母親節，欣宜貼出媽媽和婆婆的合照，兩位至親也先後離開她。

欣宜長文悼念肥姐，感動不少圈中人，紛紛留言鼓勵欣宜，指她的成績有目期睹，肥姐在天之靈也會為她感到驕傲。

張繼聰、林欣彤、謝安琪及DJ麻利留言支持，謝安琪留言表示感動到喊，指欣宜好叻好乖好爭氣。
張繼聰、林欣彤、謝安琪及DJ麻利留言支持，謝安琪留言表示感動到喊，指欣宜好叻好乖好爭氣。
梁詠琪亦留言指欣宜做得好好。
梁詠琪亦留言指欣宜做得好好。

撰文：東方新地圖片來源：IG＠princejoyce

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