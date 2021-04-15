欺詐劇團 | 蔣家旻化身「貧乳」波多野莎莎 孖張秀文下海拍AV
蔣家旻孖張秀文下海「拍AV」，於新劇《欺詐劇團》化身「AV女優」！劇中蔣家旻飾演編劇，不過應邀客串飾演「貧乳波多野莎莎」，家旻更要穿上性感肚兜，慘被五花大綁倒吊，十足十AV情節……
文：東方新地 ｜圖：蔣家旻IG、張秀文IG、TVB截圖、新傳媒圖庫
蔣家旻 張秀文下海「拍AV」
無綫新劇《欺詐劇團》將於本周五（16日）在myTV Gold播出，蔣家旻與張秀文將化身「AV女優」齊齊下海「拍AV」！劇中蔣家旻飾演編劇，為了欺騙男主角，犧牲色相扮女優，應邀客串飾演「波多野莎莎」，穿上性感肚兜，更慘被五花大綁倒吊，十足十日本AV片情節，題材踩界。日前蔣家旻帶同道具影碟宣傳新劇《欺詐劇團》，連「AV」封面照也認真製作，印着「貧乳美少女」、「巨根」等字眼，問到家旻覺唔覺得自己「貧乳」？她笑言：「秀文太好身材，咁我覺得自己都OK嘅！」
張秀文化身「新世代美巨乳D cup」女優
至於張秀文就化身另一AV女優，最強素人「玲奈子」，秀文穿上性感內衣拍攝影碟封面照，碟面則寫上「新世代美巨乳D cup」、「3P」、「中出」等露骨字眼，但秀文豪不介意，更大讚道具製作認真，被問到是否真的擁有D Cup身材？她就扭扭擰擰說︰「32D囉，今次真係近期最性感一次，因為我會不停縮沙，唔會好似以前咁性感。」