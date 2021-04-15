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欺詐劇團 | 蔣家旻化身「貧乳」波多野莎莎 孖張秀文下海拍AV

東方新地 - 娛聞

蔣家旻孖張秀文下海「拍AV」，於新劇《欺詐劇團》化身「AV女優」！劇中蔣家旻飾演編劇，不過應邀客串飾演「貧乳波多野莎莎」，家旻更要穿上性感肚兜，慘被五花大綁倒吊，十足十AV情節……

文：東方新地 ｜圖：蔣家旻IG、張秀文IG、TVB截圖、新傳媒圖庫

欺詐劇團
蔣家旻孖張秀文宣傳新劇《欺詐劇團》，齊齊下海「拍AV」！
欺詐劇團
蔣家旻穿上性感肚兜，更慘被五花大綁倒吊。

蔣家旻 張秀文下海「拍AV」

無綫新劇《欺詐劇團》將於本周五（16日）在myTV Gold播出，蔣家旻與張秀文將化身「AV女優」齊齊下海「拍AV」！劇中蔣家旻飾演編劇，為了欺騙男主角，犧牲色相扮女優，應邀客串飾演「波多野莎莎」，穿上性感肚兜，更慘被五花大綁倒吊，十足十日本AV片情節，題材踩界。日前蔣家旻帶同道具影碟宣傳新劇《欺詐劇團》，連「AV」封面照也認真製作，印着「貧乳美少女」、「巨根」等字眼，問到家旻覺唔覺得自己「貧乳」？她笑言：「秀文太好身材，咁我覺得自己都OK嘅！」

欺詐劇團
蔣家旻化身「AV女優」下海「拍AV」！
欺詐劇團
劇中蔣家旻犧牲色相扮女優，飾演「波多野莎莎」。
欺詐劇團
連道具影碟都認真製作。
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蔣家旻穿上性感肚兜上陣。
欺詐劇團
更慘被五花大綁倒吊。
欺詐劇團
十足十日本AV片情節，意識大膽。
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蔣家旻認真拍攝「AV」封面。

張秀文化身「新世代美巨乳D cup」女優

至於張秀文就化身另一AV女優，最強素人「玲奈子」，秀文穿上性感內衣拍攝影碟封面照，碟面則寫上「新世代美巨乳D cup」、「3P」、「中出」等露骨字眼，但秀文豪不介意，更大讚道具製作認真，被問到是否真的擁有D Cup身材？她就扭扭擰擰說︰「32D囉，今次真係近期最性感一次，因為我會不停縮沙，唔會好似以前咁性感。」

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張秀文化身另一AV女優。
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秀文要穿上性感內衣拍攝影碟封面照。
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碟面則寫上「新世代美巨乳D cup」、「3P」、「中出」等露骨字眼。
欺詐劇團
新劇《欺詐劇團》將於本周五（16日）在myTV Gold播出。

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