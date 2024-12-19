歐倩怡經理人身份大揭秘 接受專訪為女方發聲超保護
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歐倩怡自從離婚後一直新聞多多，近日有新消息指歐倩怡找到做經理人。袁學謙同歐倩怡一直感情好好，男方更在接受專訪時特意為女方發聲，非常保護歐倩怡，令不少網民都猜測二人真正關係。
歐倩怡搵袁學謙做經理人
歐倩怡離婚後轉戰HOYTV，在 《健康關注組》節目中分享健康秘訣。歐倩怡宣佈離婚後，之所以能夠順利加入HOYTV，原來全靠培正師弟袁學謙。在HOYTV主持過多個旅遊節目的的「旅遊達人」袁學謙，在歐倩怡宣佈離婚不足兩個月就簽下歐倩怡為旗下藝人，並為女方安排工作。袁學謙在接受傳媒訪問時，開聲為歐倩怡辯護，指歐倩怡性格「直腸直肚」，但其實為人簡單、真誠，只是十幾年沒有做幕前工作，令有時候說話太真，令觀眾有所誤解。
保持聯絡多年 網民猜測二人關係
歐倩怡和袁學謙在2011年開始認識，袁學謙表示當時自己剛入行曾膽粗粗邀請歐倩怡做訪問，歐倩怡又爽快答應，之後兩人都有保持聯絡。歐倩怡在離婚前、少有作公開露面時期，都有特別現身到場祝賀袁學謙新開茶飲店。今次袁學謙在歐倩怡剛宣佈離婚不夠兩個月，就簽下對方做旗下藝人，令不少網民都紛紛猜測兩人的真正關係。
網民繼續鬧：直腸直肚同作故仔係兩回事
袁學謙出任歐倩怡經理人的消息傳開後，網民都繼續鬧，大家都對歐倩怡依然冇乜好感，紛紛留言繼續鬧：「直腸直肚同作故仔係兩回事」、「做埋經手人啦」、「安仔被用完即棄」、「直腸直肚同唔經大腦係兩回事」、「而家乜嘢人都話可以做經理人, 到時接唔到job , 睇歐小姐會唔會唱衰佢經理人」等。
袁學謙撈過超多瓣 旅遊達人身份最出名
袁學謙現年35歲，與歐倩怡同為培正中學舊生，曾經到加拿大升學。回流香港之後做過超多範疇的工作，包括組樂隊、創立中介公司做行銷企劃經理、KOL、開台灣飲品店、花店，甚至試過報名參加《快樂男聲》。但最為人熟悉的，一定是其「旅遊達人」的身份，袁學謙入行後曾經主持過多個旅遊節目，如《離地自由行》、《重新出發》和《學人去非洲》。至於感情方面，袁學謙就曾經傳過同Steven張致恆舊愛莊韻澄傳過緋聞。
圖片來源：IG@benedictyuen、IG@cindyauau、TVB