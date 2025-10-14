45歲歐倩怡離婚後有新歡 與「翻版歐陽震華」禿頭男甜蜜拍拖
廣告
45歲歐倩怡與61歲郭晉安去年5月宣布結束18年婚姻後，一直成為傳媒焦點。早前有傳媒影到歐倩怡與神秘禿頭男拍拖，兩人甜蜜互動猶如熱戀情侶，更被拍到在餐廳密密斟及主動蹺手表現親暱。
歐倩怡與禿頭新歡甜蜜約會
日前歐倩怡安老院出席慈善活動單拖搭的士到達現場。活動結束後，歐倩怡急急腳離開安老院，原來一位身形高大、戴黑框眼鏡、上下唇留有鬍鬚、頭頂輕現禿頭的男士，駕著白色Benz在附近等候接送，相貌極似歐陽震華，見到「翻版Bobby」來接自己放工，歐倩怡即刻展露心心眼及冧爆笑容，趕快跳上副駕駛座，兩人在車上密密斟態度親暱，似是商量晚飯地點。
餐廳約會全程甜笑如熱戀情侶
後來兩人進入一間頗有情調的西餐廳並選擇坐在靠邊位置。席間他們全程細聲講大聲笑，歐倩怡更話題不絕兼興奮得手舞足蹈，而「翻版Bobby」亦一邊吃一邊聆聽對方分享。期間兩人不時對望甜笑猶如熱戀中的情侶，由於餐廳幾乎爆滿，歐倩怡都有點避忌，雙方未有任何親暱行為。約一個半小時後男方埋單，離開時更幫女方孭背囊盡顯紳士風度。
歐倩怡離婚後感情路備受關注
歐倩怡與郭晉安在2024年5月宣布結束18年婚姻，並指當時已分居兩年。離婚後歐倩怡一直頻頻上新聞，除了直指「唔夠錢使」及力數前夫郭晉安外，早前又傳出與中學師弟、旅遊達人袁學謙秘戀，但歐倩怡極力否認戀情。兩人曾於2006年結婚，育有一子一女，婚姻關係維持了18年，離婚消息當時震驚娛樂圈。歐倩怡離婚後多次在訪問中透露經濟壓力，更曾表示要為子女教育費用而努力工作。
網民熱議歐倩怡新戀情發展
網民紛紛留言討論。有網民表示「離婚後有新開始都好」、「佢都45歲啦，有人愛係好事」，亦有網民好奇「個男人係邊個？」、「真係好似Bobby咁」。部分網民則關注歐倩怡的感情發展，留言「希望佢搵到真愛」、「經歷過一段失敗婚姻，希望今次會幸福啲」。歐倩怡為怕被途人認出曾火速戴上口罩，但在發現附近無人時便主動出擊蹺住男方手臂，親密關係不言而喻。
圖片來源：IG@cindyauau、微博@郭晉安--歐倩怡、Sundaykiss照片庫、新傳媒照片庫、YouTube@HOYTV、ChillGoodTV資料或影片來源：原文刊於新假期