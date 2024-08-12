歐錦棠爆上《獎門人》零騷錢 贏1遊戲獎品當酬勞 食1年都食唔完
歐錦棠爆《獎門人》秘聞 原來做嘉賓零騷錢
歐錦棠透露曾參加過4、5次《獎門人》節目，卻從未收到騷錢，因為高層認為能在節目中露面宣傳自己，或是宣傳即將開播的劇集，已是對藝人的最大福利，所以歐錦棠只能將節目中獲得的獎金、獎品視為報酬，他就曾經贏得1年「X皇粥店」的優惠券。
歐錦棠笑言那叠「X皇粥店」優惠券非常厚，分成炸兩、油條、粥等不同種類，就算1年日日去都食不完，因此他最後送了不少給家人，尤其長者們都十分喜歡。他還贏過「X華餅店」的餅卡，也是多到食不完。
最開心贏杜拜旅遊禮券
歐錦棠直言最開心是曾贏得前往杜拜的旅遊禮券，可以當錢使，以及多個大大小小的旅行喼，他已用了好多年。除了獎品外，歐錦棠更試過攞到過萬元的獎金，非常開心。
還有一個X字頭品牌的旅行和休閒袋，歐錦棠笑言每次參加都是一攞就攞十幾二十個，由銀包到腰包都有，自己實在用不完，唯有周圍送給人，他笑言到現在還有些袋仲未開過，被他一直放置在家中一角。
爆送飾物最「好睇唔好使」
歐錦棠指最「好睇唔好使」的獎品是所謂飾物，例如金飾或者鑽飾，因為節目所講的價值都是由珠寶公司標示，事實上門市的標價都未必有這麼高，他舉例指金器可能只是飾金，而不是九九九金，鑽飾真係有鑽石，但可能超細粒。
歐錦棠還提到大家最熟識的《獎門人》獎品，就是當年「X太賀」送出的1千件「花之戀」，他認為肯定也是食不完。最後他表示參與《獎門人》是一個既有趣又有獎品攞的美好體驗，觀眾睇得開心之餘，作為藝人亦好開心。
網民驚訝真係有獎品送
有不少網民睇完歐錦棠的分享後，都留言講述自己參加遊戲節目的經歷，指現場觀眾都有好多禮物收，包括綠茶、零食、醬油、花生油等，更有網民自爆曾被抽中玩遊戲，最後贏得大獎，獎品包括有幾萬蚊電器禮券，以及100張自助餐劵。有網民驚訝指：「原來啲禮物係真㗎，下下送咁多」、「仲以為D獎品係吹水，冇諗過真係送咁多，咁以前阿叻送汽油咪好不得了????」、「想知洪天明搞掂咗個1000舊未」，還有網民笑指難得聽到歐錦棠讚TVB！