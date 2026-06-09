歐鎮灝連續客串三部ViuTV劇集 下一部夥拍嘅竟然係⋯
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歐鎮灝近期連續客串多部ViuTV劇集，由《IT狗2.0》到《Court！》再到《喜劇開場》，每次出場都令觀眾留下深刻印象。今次在《喜劇開場》第5集飾演何啟華的中學師弟，短短幾場戲已經將角色的囂張跋扈演繹得入木三分，網民紛紛大讚其演技愈來愈成熟。
歐鎮灝《喜劇開場》瘋狂奚落何啟華
在《喜劇開場》第5集《Karaoke包廂》中，歐鎮灝飾演阿桂（何啟華 飾）的中學師弟，劇情講述阿桂送外賣時偶遇這位昔日被自己欺負過的師弟。如今師弟事業有成，眼見師兄淪落到送外賣維生，即場風騷奚落對方，表情生鬼之餘更帶幾分刻薄。歐鎮灝將角色那種「翻身後報復式嘲諷」的神態拿捏得恰到好處，令觀眾對阿桂的處境更加感同身受。
《IT狗2.0》未來人George仔身份成結局關鍵彩蛋
歐鎮灝在《IT狗2.0》中飾演神秘角色GJ，第一集已經以彩蛋形式現身，直到結局才揭開其真正身份——來自未來的「George仔」，擔任「Platypus Inc.」行政總裁。這個角色串連起整部劇集的「傳承」主題，暗示Paypayduck一班前輩投身IT界對後輩產生深遠影響。角色雖然戲份不算多，但身份設定極具份量，成為全劇最令人驚喜的伏筆之一。
《Court!》靈異體質警員演出令觀眾心寒
在法庭劇《Court!》第二單元中，歐鎮灝飾演一名擁有靈異體質的警員，能夠在回望兇案現場時聽到死者的慘叫聲。雖然戲份不算多，而且被同Team的阿正搶走不少發揮空間，但他在靈異場面中的驚恐反應相當自然，成功營造出令觀眾「少少心寒」的氛圍。
歐鎮灝將夥拍林愷鈴出演《地獄大狀》備受期待
據悉歐鎮灝在今年稍後時間播放的新劇《地獄大狀》中亦有演出，更會與林愷鈴有對手戲份。從《IT狗2.0》的彩蛋角色、《Court!》的另類警探、《喜劇開場》的現實諷刺，到即將登場的《地獄大狀》，歐鎮灝短時間內橫跨多個截然不同的劇種，展現出極強的可塑性。網民留言表示「佢每次出場都好搶眼」、「明明係客串但存在感超強」，不少人更期待他日後能夠擔正做男主角，在ViuTV劇集中有更大發揮空間。
資料或影片來源：原文刊於新假期