歐鎮灝連續客串三部ViuTV劇集 下一部夥拍嘅竟然係⋯

歐鎮灝近期連續客串多部ViuTV劇集，由《IT狗2.0》到《Court！》再到《喜劇開場》，每次出場都令觀眾留下深刻印象。今次在《喜劇開場》第5集飾演何啟華的中學師弟，短短幾場戲已經將角色的囂張跋扈演繹得入木三分，網民紛紛大讚其演技愈來愈成熟。