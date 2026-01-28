歡樂茶飯｜唐朝驚現會員積分制？現代營銷術玩轉古代震驚網民！
一家現代人穿越到唐代，除了賣美食還能做什麼？在無綫新劇《歡樂茶飯》中，沈韶光一家就向觀眾展示了如何用現代商業頭腦「降維打擊」古代市場！他們不但引入團購、拍短片，甚至連「會員積分制」都搬到唐朝，充滿違和感的行徑引發連環笑點，究竟他們還用了哪些奇招？
歡樂茶飯大玩古法新商 團購拍片樣樣齊
劇中沈家五口為了在唐代生存，將現代的經商套路複製到古代，實行全方位「創業」。他們不僅開設攤檔賣美食，更懂得利用「拍短片」的方式進行宣傳，吸引食客。此外，他們還引入了「團購」概念，以量制價，在古代市場掀起一陣旋風。這些在現代看似平常的商業手法，在唐代卻是前所未聞的新奇事物，沈家人在小心翼翼避免身份曝光的同時，又大剌剌地進行商業革命，過程既緊張又爆笑，讓觀眾看得津津有味。
沈韶光家族出奇招 「儲簽名享折扣」引爆笑點
除了團購和拍片，沈家更大膽地將現代營銷手段升級，推出「會員積分」和「儲簽名享折扣」等優惠活動，試圖在唐代建立自己的餐飲王國。想像一下，唐代百姓拿著卡片儲積分、為了折扣而找人簽名的畫面，充滿了強烈的違和感，卻也成為了劇集最大的笑點來源。這些超越時代的經營策略，不僅讓沈家的餐館生意火爆，更讓觀眾見識到古今文化碰撞所產生的無窮創意與喜劇效果，情節設計充滿巧思。
網民笑爆：古人被玩壞了！「降維打擊太爽」
劇中各種現代營銷術讓網民嘆為觀止，紛紛笑言古代人要被「玩壞了」。大量網民留言表示：「在唐代搞會員制，編劇腦洞太大了！」、「這根本是商業上的降維打擊，看得太爽了！」、「古人哪裡見過這種陣仗，肯定被唬得一愣一愣的！」、「求唐代人的心理陰影面積！」、「這部劇簡直是古代版創業教學，笑到停不下來！」劇集憑藉其創新的搞笑橋段，成功在網上製造大量話題。
