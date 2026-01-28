歡樂茶飯｜唐朝驚現會員積分制？現代營銷術玩轉古代震驚網民！

一家現代人穿越到唐代，除了賣美食還能做什麼？在無綫新劇《歡樂茶飯》中，沈韶光一家就向觀眾展示了如何用現代商業頭腦「降維打擊」古代市場！他們不但引入團購、拍短片，甚至連「會員積分制」都搬到唐朝，充滿違和感的行徑引發連環笑點，究竟他們還用了哪些奇招？