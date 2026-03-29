正義女神｜佘詩曼新劇內地爆紅！首周狂吸1.5億播放量橫掃榜單震驚網民

佘詩曼主演新劇《正義女神》將於3月30日晚登陸翡翠台，劇集未在香港播出，已在內地率先爆紅！該劇在內地開播僅兩星期，數據已極度驚人，首周有效播放量已衝破1.5億，主話題播放量更超過6.2億，成績斐然。究竟這部劇有何魔力，能引發如此巨大的熱度？