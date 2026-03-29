正義女神｜佘詩曼新劇內地爆紅！首周狂吸1.5億播放量橫掃榜單震驚網民
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佘詩曼主演新劇《正義女神》將於3月30日晚登陸翡翠台，劇集未在香港播出，已在內地率先爆紅！該劇在內地開播僅兩星期，數據已極度驚人，首周有效播放量已衝破1.5億，主話題播放量更超過6.2億，成績斐然。究竟這部劇有何魔力，能引發如此巨大的熱度？
內地開播兩周數據驚人 橫掃各大權威榜單
《正義女神》在內地市場的表現可謂氣勢如虹，根據官方數據，劇集在優酷站內的熱度值已衝破8,025，並橫掃多個內地榜單頭三名。當中包括優酷熱搜榜及港劇榜Top 1；優酷熱度榜、獨播榜、7日暢銷榜Top 2；豆瓣電視榜Top 2、貓眼全網有效播放Top 2、燈塔全網正片播放量Top 2、骨朵全劇集全平台指數排行榜Top 2，成績極之亮眼，足見其受歡迎程度。
佘詩曼短視頻破百萬讚 熱度席捲全網
除了傳統的播放數據外，《正義女神》在社交媒體的熱度同樣驚人。劇集相關的短視頻在內地極受歡迎，熱播短視頻數量超過180條，當中更有2條以女主角佘詩曼為主角的短片，點讚數更成功衝破100萬大關，可見阿佘的叫座力依然強勁，一舉一動都能輕易在網絡上引發熱話，成功為劇集帶來巨大流量。
網民被驚人數據嚇窒：「TVB威返次！」
劇集在內地取得的巨大成功，引發網民熱烈討論，不少人對其驚人的數據表示難以置信。有網民留言指：「數據太誇張了吧！阿佘一出手，就知有沒有！」、「未開播已經咁多數據，香港播嗰陣仲得了？」、「橫掃咁多榜單，證明質素有保證，必追！」、「見到啲數據都嚇親，今次TVB威返次！」、「1.5億播放量？太癲了吧！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期