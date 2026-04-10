正義女神｜佘詩曼驚爆「精神分裂」？周嘉洛蔣祖曼揭私下癲樣！

視后佘詩曼在《正義女神》中的精湛演技備受讚賞，但近日竟被同劇演員周嘉洛、蔣祖曼聯手爆出驚人內幕，直指她「精神分裂」、「多重人格」，言論相當驚爆！消息一出即引來網民熱議，究竟這位深受愛戴的視后私下到底是什麼模樣？