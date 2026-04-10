正義女神｜佘詩曼驚爆「精神分裂」？周嘉洛蔣祖曼揭私下癲樣！
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視后佘詩曼在《正義女神》中的精湛演技備受讚賞，但近日竟被同劇演員周嘉洛、蔣祖曼聯手爆出驚人內幕，直指她「精神分裂」、「多重人格」，言論相當驚爆！消息一出即引來網民熱議，究竟這位深受愛戴的視后私下到底是什麼模樣？
周嘉洛蔣祖曼驚爆阿佘「精神分裂」真相
原來「文雅CP」周嘉洛、戴祖儀早前曾聯同蔣祖曼及馬貫東，齊齊大爆佘詩曼的「大鑊」。蔣祖曼一開口便直指阿佘「癲㗎」，周嘉洛更附和：「佢係精神分裂嘅」，甚至追加形容為「多重人格」。正當大家以為是演員不和之際，他們才揭曉真相，其實是指阿佘極度專業的態度。蔣祖曼解釋：「佢收工去玩時會變咗另一個人，但你唔好理，就算佢點樣玩都好啦，佢第二日又變番另一個人，所以我覺得佢真係癲。」這番話其實是對阿佘能瞬間切換開工及玩樂模式、收放自如的最高讚美。
馬貫東病倒獲送暖心湯 激讚：全世界最好飲
除了專業態度令人佩服，佘詩曼私下溫暖體貼的一面亦被揭露。同劇演員馬貫東分享了一件暖心日常，指有次拍攝法庭戲時自己不幸病倒，只能獨自瑟縮一角取暖。這時阿佘主動走過來關心他，更溫柔地說：「我筆碗湯你飲吖」。馬貫東憶述當時情景時仍一臉感動，大讚：「嘩！佢攞出嚟嗰碗羅宋湯真係全世界最好飲嘅！」一碗熱湯盡顯視后戲外親切又會照顧人的一面。
網民洗版力撐佘詩曼：真視后級專業
佘詩曼被爆「精神分裂」的趣聞曝光後，網民不但沒有被嚇倒，反而一面倒洗版力撐！留言紛紛大讚阿佘的專業精神和為人。「「嘩，咁先係真正嘅演員，收放自如！」」「又專業又識得照顧人，阿佘真係冇得頂！」「聽到『精神分裂』嚇親，原來係讚佢，呢啲同事好好笑！」「好想飲阿佘煲嘅羅宋湯啊！」「難怪佢可以紅足咁多年，態度決定一切。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期