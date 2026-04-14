正義女神｜佘詩曼正義判詞怒轟校方！一句話斥歪風震驚網民
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昨晚（13日）《正義女神》劇情掀起高潮，佘詩曼飾演的法官言惠知就「校園霸凌案」作出判決，其一番正義凜然的判詞，嚴斥校方為聲譽罔顧學生安全，惡劣行為令人髮指。劇中判決大快人心，究竟這段鏗鏘有力的斥責如何令網民高呼過癮？
昨晚劇情大快人心 佘詩曼助樂珈嘉逃脫指證
劇集《正義女神》昨晚播出的「校園霸凌案」迎來關鍵轉折，言惠知（佘詩曼飾）鼓勵證人邱天雪 Tracy（樂珈嘉飾）出庭作證，但其父邱光正（譚耀文飾）竟為女兒前途，將她禁錮在醫院阻止。幸好，在言官及何 Sir（黃庭鋒飾）的協助下，Tracy 成功逃離醫院並現身法庭，勇敢指證欺凌者韋凱琳（陳芷珊飾）及張倩盈（劉芷玲飾），最終令二人被定罪。判決後，Tracy 在言官陪同下，親自向受害者妙芝（梁荺苓飾）道歉，母女二人終於放下心中大石，場面感人。
言官佘詩曼金句爆發 怒斥校方「失去教育本意」
除了新生代演員樂珈嘉的超強喊功備受讚賞，全晚焦點無疑落在言官佘詩曼的判詞上。她直斥校方在事件中只顧學校聲譽，刻意掩藏真相，甚至威逼利誘受害者家屬「滅聲」，行為涼薄且嚴重失責。言官在庭上義正辭嚴，發表了一段震撼人心的判詞，當中金句更直擊社會痛點：「將學校聲譽擺喺年青人人身安全之前，罔顧未成年人嘅心理健康，失去教育機構嘅本意，本席予以讉責」。這番話不僅是對劇中葛校長（潘芳芳飾）及一眾老師的當頭棒喝，也引發了觀眾的強烈共鳴。
網民洗版狠批校方 「每個學校就是社會」
劇集播出後，網民隨即在討論區洗版，輿論一面倒狠批校方的處理手法，並大讚佘詩曼的判詞說出觀眾心聲。不少人認為劇情真實反映了現實中校園霸凌事件的困境，留言指：「孩子被霸凌，多半是家庭和學校雙方的原因」、「睇到好嬲！阿佘鬧得好！」、「每個學校就是社會，那個校長、老師就是霸凌者的第一人。」更有網民認為這段劇情極具教育意義，成功引起社會對相關議題的關注。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期