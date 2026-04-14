正義女神｜佘詩曼正義判詞怒轟校方！一句話斥歪風震驚網民

昨晚（13日）《正義女神》劇情掀起高潮，佘詩曼飾演的法官言惠知就「校園霸凌案」作出判決，其一番正義凜然的判詞，嚴斥校方為聲譽罔顧學生安全，惡劣行為令人髮指。劇中判決大快人心，究竟這段鏗鏘有力的斥責如何令網民高呼過癮？