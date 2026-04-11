正義女神｜佘詩曼爆喊擁繼女！校園欺凌案揭心酸真相 關鍵一句Sorry震驚網民
昨晚劇情大逆轉 言官發現欺凌案驚人內幕
在4月10日晚播出的集數中，劇情聚焦於一宗「校園霸凌案」。言官繼女Tracy的學校有學生因被欺凌企圖自殺，網上更流出匿名影片，顯示兩名女同學用電卷棒燙傷該名學生。言官接手案件後，追查下驚覺Tracy可能牽涉其中，情急之下一再逼問，令母女關係陷入僵局。其後，言官更因高淑樺（陳煒飾）的要脅，得知還有一條未公開的影片，直指Tracy確實參與其中。然而，當言官反覆觀看該影片時，卻因清楚聽到女兒說了一句「Sorry」，瞬間明白了Tracy的苦衷，發現她並非存心欺凌，真相令人心酸。
佘詩曼含淚道歉：「媽咪冇好好關心你」
隨著真相大白，言官終於明白女兒的真正意圖。她意識到Tracy是為了幫助被欺凌的同學鍾妙芝，才會將影片放上網，希望能阻止欺凌行為。言官主動向女兒確認： 「你係想幫鍾妙芝，唔想佢畀人蝦，所以擺條片上網？」，這句話成功敲開了Tracy的心扉，讓她吐露出內心的委屈與善良。眼見女兒承受了如此多的誤解和壓力，言官感動得熱淚盈眶，既稱讚Tracy的勇敢，同時也深深自責，怪自己沒有好好關心女兒的內心世界。最終，言官一邊道歉，一邊將Tracy緊緊擁入懷中安慰，母女冰釋前嫌的場面賺人熱淚。
洪官父子關係作對比 劇情感動人心
劇集巧妙地透過另一對父子關係，來深化言官與Tracy和解的感動。劇情穿插提及洪官（許紹雄飾）因當初不信任兒子知行（丘梓謙飾）沒有犯案，導致父子關係至今無法修補。這與言官形成強烈對比，儘管面對不利證據，言官內心深處始終相信女兒「唔係咁壞」。正是這份信任，讓她沒有放棄尋找真相，最終在影片中找到關鍵線索。劇組透過這兩段親子關係的對照，深刻探討了「信任」與「聆聽」在家庭中的重要性，也讓言官與Tracy的和解戲碼更具感染力，突顯了溝通是化解隔閡的唯一橋樑。
網民激讚佘詩曼神級好媽咪：「誰不想要這樣媽咪」
言官最終選擇相信並理解女兒的處理方式，獲得網民一面倒激讚，紛紛留言大讚她是「一等一好媽咪」。許多觀眾被這段戲深深打動，在討論區洗版式留言：「睇到我眼濕濕，阿佘演技太神！」、「呢段母女情寫得好真實，好多家長都應該反思下。」、「Tracy終於有媽咪攬返，好感動！」劇中言官的暖心舉動，讓不少網民產生共鳴，有網民更直呼：「誰不想要這樣的媽咪」、「好愛惠知媽咪」。