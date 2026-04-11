正義女神｜佘詩曼爆喊擁繼女！校園欺凌案揭心酸真相 關鍵一句Sorry震驚網民

昨晚（10日）《正義女神》劇情掀起高潮，佘詩曼飾演的言官（言惠知）在處理繼女Tracy（樂珈嘉飾）捲入的校園欺凌案時，母女關係一度降至冰點！正當言官以為女兒有份欺凌同學，卻在關鍵影片中發現驚人細節，最終情緒崩潰含淚擁抱繼女，場面極度感人。究竟言官發現了甚麼，令案情與母女關係180度大逆轉？