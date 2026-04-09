正義女神｜佘詩曼演技封神！怒睥眼神一句話KO惡霸 網民激讚：正義化身

昨晚《正義女神》劇情掀起高潮，四屆視后佘詩曼飾演的法官言官霸氣盡現！她在醫院單挑惡霸，僅用幾句話就令對方啞口無言，氣場強大到令人窒息，尤其一個「凌厲憤怒」的眼神更震撼網民，究竟她是如何憑一個眼神就震懾全場？