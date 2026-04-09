正義女神｜佘詩曼演技封神！怒睥眼神一句話KO惡霸 網民激讚：正義化身
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昨晚《正義女神》劇情掀起高潮，四屆視后佘詩曼飾演的法官言官霸氣盡現！她在醫院單挑惡霸，僅用幾句話就令對方啞口無言，氣場強大到令人窒息，尤其一個「凌厲憤怒」的眼神更震撼網民，究竟她是如何憑一個眼神就震懾全場？
佘詩曼醫院霸氣對峙 氣場全開嚇窒煒烈
昨晚劇情講到，佘詩曼飾演的言官殺入醫院，拯救被禁錮的證人薏冰。面對老戲骨煒烈飾演的惡霸攔路，阿佘甚有氣勢地撞開其中一人，直衝病房開戰。她先是皮笑肉不笑地表明立場：「我哋今日一定要見到林薏冰，如果唔係我唔會離開」，即使被煒烈手指指恐嚇，她依然淡定回敬，半帶鄙視地展示法官權力，最終煒烈只能悻悻然投降，整個過程爽感十足。
言官法庭凌厲眼神 震撼網民顯正義
除了醫院的霸氣對峙，佘詩曼在同一集更展現了角色的多面性。在法庭上，當疑犯高世孝一臉不屑地說：「唓！最多咪入去（坐監）三年」，阿佘聽到後投射出「凌厲憤怒」的眼神，瞬間震懾全場，完美演繹出法官對公義的堅持。她的一句金句：「錯過咗一個高成彬唔緊要，最緊要唔好再畀第二個高成彬出現」，更為案件埋下重要伏線，讓觀眾看得十分肉緊。
網民洗版式激讚 封佘詩曼「正義眼神」
佘詩曼的精湛演技在內地播出後引發極大迴響，網民一面倒激讚。不少人認為她行使法官權力巡視、面對惡勢力零畏懼的模樣非常有型，紛紛留言洗版：「言官出巡見證人好帥！」、「面對惡勢力毫無畏懼，太欣賞了！」、「世孝不知悔改的樣子太氣人了，希望言官重判他！」更有網民被她的眼神演技深深折服，大讚：「阿佘眼神就是正義」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期