正義女神｜佘詩曼搣甩Man姐味演技再封神？網民睇好五度封視后！
廣告
TVB劇集《正義女神》於昨日（3月16日）首播，女主角佘詩曼（阿佘）再度以神級演技震驚觀眾！她一改《新聞女王》Man姐的強勢形象，飾演充滿正義感又溫柔的女法官，角色轉換之大令網民激讚，更睇好她有望憑此劇第五度奪得視后寶座。究竟阿佘在新劇中展現了怎樣的魅力，讓觀眾反應如此熱烈？
正義女神首播即爆紅 佘詩曼演活溫柔女法官
《正義女神》在內地平台優酷首播後，隨即引發熱烈討論。佘詩曼在劇中飾演主角言惠知，角色設定為果斷、正義、強硬，同時兼具溫柔與善良。相較於深入民心的「Man姐」，這次的角色展現了截然不同的氣質，網民對此轉變大感驚艷，認為她完全演活了角色，紛紛表示：「溫柔又透漏著剛正的氣質」、「姐姐太厲害了，演什麼角色都那麼震撼」，證明了阿佘的演技實力無可置疑。
網民洗版狂讚佘詩曼：感覺演活了言惠知
劇集播出後，網上湧現大量對佘詩曼演技的讚美，不少人認為她的表現是劇集的最大亮點。有網民留言洗版：「確實演技在綫」、「小時候看苗若蘭、周芷若、爾淳、劉三好……最喜歡的 TVB 女神」，認為她多年來的演技一直保持高水準。更有忠實觀眾直言：「感覺佘詩曼演活了言惠知，太好看！」，顯示出她再次成功塑造了一個讓觀眾信服的經典角色。
佘詩曼被睇好再創事業高峰 挑戰五封視后紀錄
佘詩曼的精湛演出，讓不少網民開始預測她將再創事業高峰，甚至有望挑戰個人第五座視后獎項。有網民具體分析：「希望《正義女神》熱度爆出來，感覺後面繼續下去如果劇情和佘詩曼角色更好，大機會再拿 5封（第 5 度封后）」。此番言論獲得大量認同，觀眾對阿佘能否憑藉「言惠知」一角再下一城，打破自己的紀錄充滿期待，也為劇集後續發展增添了極大追看性。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期