正義女神 ｜ 佘詩曼「天天笑」手勢睇到網民爆喊！獲激讚：根本係真家人
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《正義女神》劇情不只緊張刺激，溫情戲碼同樣賺人熱淚！昨晚（30日）佘詩曼成功為繼女樂珈嘉洗脫冤情後，一家三口在家中溫馨互動，阿佘一個「天天笑」家庭手勢，竟令樂珈嘉又笑又喊，場面極度感人，更引發網民洗版式討論，大讚三人根本就是真家人！
昨晚溫馨互動曝光 佘詩曼一招氹繼女破涕為笑
經歷完一場驚心動魄的官司，Tracy（樂珈嘉飾）雖然洗脫冤情，但情緒依然繃緊。繼母言惠知（佘詩曼飾）回到家後，為了安撫她，刻意拿光正（譚耀文飾）的廚藝來開玩笑，「窒住晒」的對話成功讓心情激動的Tracy破涕為笑。這個生活化的溫馨場面，細膩地描繪出言惠知作為「最強母親」的關懷與智慧，讓觀眾感受到家人之間最真摯的支持。
獨創「天天笑」手勢成焦點 樂珈嘉爆喊勁感動
全晚最感人的一幕，莫過於言惠知望著Tracy，甜笑著雙手捧面做出Family Love Gesture「天天笑」。Tracy見狀，又笑又喊地提醒光正要一起做，最終眼泛感動淚光的三人，齊齊捧著面做出「天天笑」手勢並相視而笑。配上佘詩曼母愛滿瀉的溫柔眼神，整個畫面充滿愛與溫暖，不少觀眾直言被這一幕深深觸動，大讚三人互動自然又有愛。
網民激讚係親子啟示錄：「反思同仔女關係」
這段溫馨互動在網上引起巨大迴響，網民坦言三人真的很有「一家人」的感覺。更有不少家長觀眾感嘆，以「少年犯」為主題的《正義女神》，骨子裡其實是一本「讓父母與子女一起成長的啟示錄」。許多家長留言表示，劇中很多情節都讓他們重新反思自己與子女的關係及相處方式，極具意義。網民紛紛留言：「睇到眼濕濕，好感動！」、「阿佘個母愛眼神真係冇得頂！」、「呢三個人根本就係真嘅一家人！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期