正義女神 ｜ 佘詩曼「天天笑」手勢睇到網民爆喊！獲激讚：根本係真家人

《正義女神》劇情不只緊張刺激，溫情戲碼同樣賺人熱淚！昨晚（30日）佘詩曼成功為繼女樂珈嘉洗脫冤情後，一家三口在家中溫馨互動，阿佘一個「天天笑」家庭手勢，竟令樂珈嘉又笑又喊，場面極度感人，更引發網民洗版式討論，大讚三人根本就是真家人！