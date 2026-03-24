正義女神｜佘詩曼許紹雄世紀合體！AI特效重建神殿 師徒對望勁催淚？
佘詩曼換法官袍行入廢墟 AI特效重現希望之光
在宣傳片後半段，鏡頭一轉，氣氛由闇黑變得溫柔。換上法官裝束的佘詩曼，鐵面無私地搭過少年犯樂珈嘉的膊頭後，便獨自一人步向一個廢墟、並邁步踏上眼前的梯級。在梯級的盡頭，正是在劇中及現實生活中均與她亦師亦友的許紹雄。在AI特效的幫助下，當二人以一個會心微笑的表情對望後，原本頹垣敗瓦的廢墟即時回復舊有的壯麗面貌，並重現希望之光。這個場景充滿象徵意義，意味著二人在劇中將同心協力，協助一眾迷途的少年犯走出黑暗、重見曙光。
許紹雄驚喜現身 佘詩曼會心微笑顯默契
許紹雄的驚喜現身，絕對是整條宣傳片的一大彩蛋。他與佘詩曼這對「黃金組合」過去曾合作無間，現實中交情深厚，默契早已不用言喻。在片中，二人雖然沒有任何對白，但僅僅一個會心微笑的對望，已盡顯師徒間的信任與溫情。這個眼神交流，彷彿在告訴觀眾，無論前路多麼黑暗，只要他們師徒聯手，就總有希望。這個充滿暖意的畫面，為充滿衝突的律政劇增添了一絲溫暖，讓觀眾期待他們的故事線發展。
經典組合再度聯手 盤點佘詩曼許紹雄合作時刻
佘詩曼與許紹雄這對經典組合再度聯手，勾起不少劇迷的集體回憶。他們過去的合作均成為經典，每次都火花四濺。
**2014/08**：在經典劇集《使徒行者》中，佘詩曼飾演的「釘姐」與許紹雄飾演的「歡喜哥」關係亦敵亦友，充滿張力，成為經典螢幕組合，網民當年激讚二人火花十足。
**2017/09**：在電影版《使徒行者》中，二人再度合作，延續角色緣份，他們之間的互動依然是觀眾焦點，成功勾起劇迷集體回憶。
**2026/03**：如今在《正義女神》中以師徒形象溫情重逢，從昔日的江湖味變成律政界的正義夥伴，這種關係的轉變讓觀眾更加期待他們會擦出全新的火花。
網民感動洗版：「回憶返晒嚟！」
佘詩曼與許紹雄的合體，瞬間引爆網民留言洗版，不少人都表示非常感動，更稱這是最強的回憶殺。網民紛紛留言：「見到Benz哥同阿佘對望嗰下，真係起雞皮！釘姐同歡喜哥呀！」、「成條片好dark，但最後見到佢哋兩個即刻覺得好有希望。」、「AI特效好靚，但都唔夠佢哋個微笑咁有感染力。」、「呢對組合係收視保證，一定會追！」、「好想睇佢哋點樣幫班後生仔，感覺會好感人。」