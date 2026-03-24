正義女神｜佘詩曼許紹雄世紀合體！AI特效重建神殿 師徒對望勁催淚？

新劇《正義女神》宣傳片除了懸疑感十足，亦暗藏溫情一幕！片尾驚見佘詩曼與亦師亦友的許紹雄世紀合體，在AI特效加持下，廢墟瞬間變回壯麗神殿，二人會心微笑對望，場面震撼又感人，究竟這對黃金師徒在劇中將如何聯手扭轉局面？