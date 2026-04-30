正義女神｜許紹雄阿佘絕密花絮曝光 父女鬥戲笑中有淚 網民:神級配搭
廣告
TVB熱播劇集《正義女神》即將迎來第25集大結局，劇情發展至白熱化階段，法庭上的終極交鋒充滿震撼反轉。與此同時，官方突然釋出一段去年底與世長辭的資深藝人許紹雄與女主角佘詩曼的絕密幕後花絮。這對被譽為神級組合的父女檔在片場爆笑互動，戲內的緊張氣氛與戲外溫馨滿瀉的情感形成強烈對比，讓無數觀眾在期待大結局真相的同時，亦不禁為這位老戲骨留下的最後親切身影感到萬分不捨。
佘詩曼許紹雄絕密爆肚花絮曝光型到爆燈
除了緊湊的劇情發展，TVB日前在社交平台公開的一段幕後花絮同樣引爆網絡熱話。片段中記錄了去年底離世的許紹雄與契女佘詩曼的珍貴互動，身穿白襯衫的佘詩曼一見到對方即展露甜美笑容，更親暱地高呼對方為老竇。兩人在排練時更是笑料百出，許紹雄不慎食螺絲將台詞「大家都喺威若國際學校」唸錯成「大家都喺威若國際有限公……」，令全場爆笑。而在拍攝一場辭職戲份時，佘詩曼認真演繹台詞要求立刻辭職，許紹雄卻突然神級爆肚回應「什麼，什麼？」，展現出深厚的喜劇功底。佘詩曼亦機靈接戲表示以後所有事情都由他自己做，最後許紹雄自行加插一句「怕了你」，令原本極度投入的佘詩曼瞬間失守爆笑，盡顯這對黃金拍檔的默契。
佘詩曼深情剖白只得一個老竇
面對這段珍貴的幕後片段曝光，劇組人員與演員們的真實互動成為最大亮點。在花絮片段中，佘詩曼對於這段跨越多年的深厚情誼給予了最直接的回應。當監製鍾澍佳打趣詢問她口中的爸爸究竟是誰時，她緊緊挽著許紹雄的手臂，對著鏡頭一臉甜絲絲地公開宣告：「我只得一個老竇！」這句簡單卻充滿分量的說話，不僅印證了兩人在娛樂圈中難能可貴的親厚關係，更展現了他們私下情同至親的真實一面。當時身旁的同劇演員譚耀文見狀，亦忍不住開玩笑地表示：「唯獨自己沒有飾演過她的爸爸。」這番幽默言論瞬間令現場氣氛充滿歡笑聲，充分反映出整個劇組在拍攝期間融洽無間的合作氛圍。
網民淚崩激讚神級父女檔無可取代
這段充滿笑與淚的花絮影片一經發布，隨即在各大社交平台引發熱烈討論，大批觀眾對許紹雄留下的親切身影表達深切感受。許多網民看完片段後紛紛表示眼眶泛紅，留言直指畫面令人鼻酸：「睇到佢哋兩個笑得咁開心真係好感觸，老竇永遠都係我哋心目中最好嘅演員！」觀眾坦言，看到兩人在車房對手戲中彼此凝望微笑、連綿不絕的笑聲，絕對是香港電視史上最令人難以忘懷的畫面。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期