正義女神｜許紹雄阿佘絕密花絮曝光 父女鬥戲笑中有淚 網民:神級配搭

TVB熱播劇集《正義女神》即將迎來第25集大結局，劇情發展至白熱化階段，法庭上的終極交鋒充滿震撼反轉。與此同時，官方突然釋出一段去年底與世長辭的資深藝人許紹雄與女主角佘詩曼的絕密幕後花絮。這對被譽為神級組合的父女檔在片場爆笑互動，戲內的緊張氣氛與戲外溫馨滿瀉的情感形成強烈對比，讓無數觀眾在期待大結局真相的同時，亦不禁為這位老戲骨留下的最後親切身影感到萬分不捨。