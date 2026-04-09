正義女神｜佘詩曼譚耀文離婚CP復合有望？咖啡室對望無聲勝有聲 網民睇到勁上頭！

《正義女神》中，佘詩曼與譚耀文飾演的離婚夫婦言官與光正，昨晚一幕咖啡室對手戲火花四濺！兩人全程幾乎零對白，單靠細膩的眼神交流就盡顯超高默契，曖昧張力滿瀉，令大批網民瞬間上頭，更紛紛高呼希望他們能夠復合！