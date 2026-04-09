正義女神｜佘詩曼譚耀文離婚CP復合有望？咖啡室對望無聲勝有聲 網民睇到勁上頭！
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《正義女神》中，佘詩曼與譚耀文飾演的離婚夫婦言官與光正，昨晚一幕咖啡室對手戲火花四濺！兩人全程幾乎零對白，單靠細膩的眼神交流就盡顯超高默契，曖昧張力滿瀉，令大批網民瞬間上頭，更紛紛高呼希望他們能夠復合！
言官光正咖啡室偶遇 眼神交流無聲勝有聲
昨晚劇情講述，同樣被「縱火案」困擾的言官（佘詩曼飾）與檢控官光正（譚耀文飾），在一間咖啡室偶然相遇。二人雖然沒有過多對話，但鏡頭捕捉了他們之間「無聲勝有聲」的眼神交流，從彼此的眼神中，觀眾能感受到他們對對方的理解、關心與默契，那種欲言又止的張力，完美演繹出離婚伴侶之間複雜又深厚的情感連結，讓不少觀眾為之動容。
二人醫院拍住上 早已盡顯超強默契
其實這對「離婚CP」的火花早已有跡可尋。在咖啡室相遇之前，二人在醫院聯手營救證人的場口，已充分展現出他們的合作無間。當言官在前方與惡霸對峙時，光正就在身後默默支持，兩人一文一武、一剛一柔的配合，裡應外合，盡顯專業及私底下的絕佳默契，為這段關係的後續發展鋪墊了十足的說服力。
網民力撐離婚CP復合：「每一個眼神都超有戲」
這對「離婚CP」的超強化學反應成功引爆網民討論區，大家都被二人的細膩演技所征服，一面倒力撐他們復合。「默契度超高，每一個眼神都超有戲，太好磕了，越看越上頭」、「這對CP感太強了，拜託一定要復合啊！」、「他們之間那種成年人的拉扯感演得太好了」、「感覺他們很懂對方，每個眼神都好有戲」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期