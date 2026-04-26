正義女神｜佘詩曼突遞信辭職！陳煒反擊殺入律政司 世紀對決一觸即發
廣告
《正義女神》劇情掀起巨浪！女主角言惠知（佘詩曼飾）在事業上遭受重大打擊，竟在結局周預告中遞上辭職信，而其宿敵高大狀（陳煒飾）則獲邀加入律政司，權力平衡徹底改變。兩大視后終極攤牌，一場在庭上唇槍舌劍的世紀對決即將上演，究竟誰會笑到最後？
關鍵證物突被搶 佘詩曼遭陳煒窮追猛打
日前劇情發展到，言惠知（佘詩曼飾）決心要找出高成彬殺死Lydia的證據，但其丈夫邱光正（譚耀文飾）卻在關鍵時候遭人搶走重要證物，令指證過程陷入僵局。事件隨即引發中區裁判法院與律政司之間的嚴重矛盾，高大狀（陳煒飾）立即乘機帶動輿論風向，將所有矛頭指向言官，令她承受巨大壓力，甚至面臨需召開法官行為研訊的危機。
言惠知心灰意冷請辭 高大狀獲邀加入律政司
在周五晚播出的結局周預告中，身心俱疲的言惠知疑似已無力回天，畫面中她竟向相關部門遞上辭職信，要求即時離職，似乎決意離開司法界。與此同時，一直與她作對的高大狀卻迎來事業高峰，獲邀加入律政司，此消彼長的操作充滿戲劇性，箇中原因更是耐人尋味。據悉，前途成謎的言惠知將在結局周與高大狀「高手過招」，在庭上展開終極一戰。
網民熱議劇情反轉：期待兩大視后對決！
對於言官請辭、高大狀上位的震撼反轉，網民反應極為熱烈，紛紛留言表達對劇情的投入。有網民力撐言官：「言官唔好走呀！唔可以俾奸人得逞！」、「譚耀文做咩搞到咁，累死老婆！」亦有觀眾期待兩位主角的最終對決：「高大狀終於上位，有好戲睇了！」、「奸人當道！但係陳煒做得好好！」、「最期待嘅畫面出現了！兩大視后庭上互片一定好精彩！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期