正義女神｜佘詩曼突遞信辭職！陳煒反擊殺入律政司 世紀對決一觸即發

《正義女神》劇情掀起巨浪！女主角言惠知（佘詩曼飾）在事業上遭受重大打擊，竟在結局周預告中遞上辭職信，而其宿敵高大狀（陳煒飾）則獲邀加入律政司，權力平衡徹底改變。兩大視后終極攤牌，一場在庭上唇槍舌劍的世紀對決即將上演，究竟誰會笑到最後？