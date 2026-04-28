正義女神｜佘詩曼為繼女棄做法官！轉做大狀撼陳煒 網民激讚：誰不想要這樣媽咪？

佘詩曼在《正義女神》中演技再登高峰！劇中她飾演的法官言惠知（言官），為洗脫繼女天雪（樂珈嘉飾）的謀殺嫌疑，竟毅然辭去法官職務，重操故業轉任大律師為女辯護，偉大母愛感動無數觀眾。這份超越血緣的犧牲，不但令她與丈夫光正（譚耀文飾）屢生衝突，更引爆網民淚腺，大讚她是「絕世好媽」，掀起全城熱話！