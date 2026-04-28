正義女神｜佘詩曼為繼女棄做法官！轉做大狀撼陳煒 網民激讚：誰不想要這樣媽咪？
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佘詩曼在《正義女神》中演技再登高峰！劇中她飾演的法官言惠知（言官），為洗脫繼女天雪（樂珈嘉飾）的謀殺嫌疑，竟毅然辭去法官職務，重操故業轉任大律師為女辯護，偉大母愛感動無數觀眾。這份超越血緣的犧牲，不但令她與丈夫光正（譚耀文飾）屢生衝突，更引爆網民淚腺，大讚她是「絕世好媽」，掀起全城熱話！
佘詩曼為救繼女辭職轉大狀 法庭惡鬥宿敵陳煒
劇中劇情進入白熱化階段，言官的繼女天雪因被發現暈倒在屍體旁，所有證據均指向她，令她深陷謀殺疑雲。愛女心切的言官，在事業與親情之間作出了重大抉擇，決定即時辭去法官職務，轉以大律師身分為天雪辯護。此舉不但要面對與丈夫在辯護策略上的意見不合，更要在法庭上正面交鋒宿敵、由律政司外判聘請的檢控官高淑樺（陳煒飾）。兩大視后單是在挑選陪審團的過程已是針鋒相對，火藥味極濃，一場關乎親情與正義的法庭世紀大對決一觸即發，讓觀眾看得相當肉緊。
佘詩曼戲外母愛大爆發 與小演員互動零架子
佘詩曼不只在戲內演活「絕世好媽」，戲外的她同樣母愛滿瀉！在拍攝一場言官夢見自己被滿身是血的胡宇澤（黃梓曜飾）責難的戲份時，鏡頭背後的阿佘與小演員黃梓曜玩得不亦樂乎。二人不但一起對著鏡頭鬥整古做怪，阿佘更突然「新聞女王」上身，拿起道具咪高峰假裝採訪黃梓曜，盡顯童心之餘亦毫無巨星架子，親和力十足，難怪她能將母親角色演繹得如此有說服力。
網民睇到眼濕濕激讚 封佘詩曼「互聯網媽咪」
言官對繼女無私的付出，成為了網民的熱話焦點，不少觀眾被這份超越血緣的母愛深深打動。有網民特意將言官送禮物、氹繼女開心、溫馨拖手等互動場面剪輯成合輯，歌頌阿佘的偉大母愛。留言區更是被一片讚好聲洗版：「有言惠知做媽咪到底還有什麼煩惱」、「太羨慕 Tracy 了」、「阿佘互聯網女兒們表示羨慕」、「誰不想要一個這樣的媽咪」、「真的很有責任心，還要是後母」、「好愛惠知媽咪」、「最好的媽咪」、「言官的勇敢好純粹」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期