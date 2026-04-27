正義女神｜佘詩曼驚揭隱藏30年黑幕 繼女憶神秘第三者 案情神反轉

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TVB劇集《正義女神》劇情進入白熱化階段，佘詩曼飾演的言惠知為幫繼女洗脫謀殺罪名，竟然意外揭發一宗隱藏長達三十年的司法界驚天黑幕！在28/4播出的第22集預告中，提到案情出現震撼性反轉，一宗看似普通的Live House謀殺案，竟牽扯出警司、律政司高層甚至法官，背後更涉及一宗轟動全港的「魏榮晉殺妻案」，言惠知決定越級挑戰整個司法體制，誓要將這班權貴拉下馬，劇情緊張得令人窒息！

佘詩曼庭上陷苦戰 高大狀打感情牌施壓

劇情一開始，言惠知（佘詩曼 飾）與高大狀高淑樺在法庭上正面交鋒。高大狀一開始就大打感情牌，直指邱天雪雖然未成年但手段兇殘，將殺人動機定性為畏罪，企圖引導陪審團。雖然言惠知憑藉對法律的熟悉一度佔上風，但老謀深算的高淑樺很快就看穿她手上並無致命證據，令言惠知陷入苦戰。為了扭轉劣勢，言惠知將辯護重點轉移到被忽略的保安錢廣滿身上，指出他因為薪金糾紛有殺人動機，成功令法庭休庭重審，爭取到寶貴時間。在法庭外，言惠知和高淑樺繼續針鋒相對，淑樺指言惠知終於知到她當年兒子涉謀殺案的感受，言惠知立即反擊：「我個女無殺人，而你係為你個仔不斷隱瞞真相！」窒到高淑樺雙眼通紅。

案情驚現神反轉 憶起神秘紋身第三者

正當案情陷入僵局，天雪在惡夢中驚醒，突然憶起案發現場除了她與死者外，竟然還有「第三者」在場！她還清楚記得對方手臂上有一個獨特的聲紋紋身。這個突破性線索令案情180度反轉！與此同時，言惠知與前夫邱光正（譚耀文 飾）重返會所調查，發現一個被破壞的針孔攝錄機，推斷負責案件的陳警司（Patrick Sir 飾）在現場拿走了保險箱內的關鍵證物，警隊內部勾結的嫌疑直線上升，整件事越來越不簡單。

譚耀文潛入搜證 揭30年前魏榮晉殺妻案

為了找出真相，邱光正更冒險潛入嘉智的辦公室，竟然發現了關於三十年前「魏榮晉殺妻案」的驚人秘密！原來當年有份參與這宗案件的，正正就是這次謀殺案的相關人物，包括陳本樹警司、律政司的崔嘉智，甚至連德高望重的張品威都牽涉其中，而張品威更因為自己兒子的死亡而中風。所有線索都指向這班司法界高層為了掩飾三十年前的過失，不惜合謀隱藏證據，犧牲一名無辜的少女。

佘詩曼法庭終極對決 揭穿司法界驚天黑幕

掌握所有線索後，言惠知在庭上作出終極反擊，更邀請司法界領袖方國柱法官（李成昌 飾）出庭作證，當面對質！言官找方官勸出庭作証時，更踢爆他：「每個人都應該得到公平的對待，十月十三號晚，負責邱天雪謀殺案的陳本樹警司（Patrick Sir飾），在案發現場拿走了樣東西，離開後，他立刻致電給律政司的崔嘉智，他就立刻去查找一九九六年魏榮晉案的舊資料，張品威、陳本樹、崔嘉智，這三人都有參與魏榮晉案，當中包括方官你！你的師傅聶官，當年審魏榮晉案其中一件案時出了車禍，但其實整個司法界都知道這一宗所謂的車禍是誰弄出來的。大家都知道魏榮晉案的case沒那麼簡單，方官你同單case有乜關聯？」最後，言惠知在庭上以現場證據遭人為破壞為由，要求法庭推翻警方所有證據，重新調查，氣場強大得震懾全場！

網民看得超緊張 激讚阿佘挑戰權威

這一集播出後即時引起網民瘋狂討論，大讚劇情峰迴路轉，看得十分緊張！不少網民都留言激讚佘詩曼的演出：「阿佘這次真的非常有型！在法庭上直斥法官，夠膽識！」「這段法庭戲看到手心出汗，對白很有火花！」「想不到這宗案件牽涉這麼多人，整個司法界都有問題，真的很黑暗！」「支持言官！一定要查出真相，不可以讓這班權貴隻手遮天！」大家都非常期待言官之後會如何繼續與這個腐敗的體制對抗下去。

正義女神 佘詩曼 言惠知（佘詩曼 飾）同高大狀高淑樺喺法庭上正面交鋒，法庭外繼續針鋒相對。（圖片來源：MyTV Super）
言惠知（佘詩曼 飾）同高大狀高淑樺喺法庭上正面交鋒，法庭外繼續針鋒相對。（圖片來源：MyTV Super）
正義女神 佘詩曼 陳煒指阿佘終於感受到當時她為兒子辯護的心情。（圖片來源：MyTV Super）
陳煒指阿佘終於感受到當時她為兒子辯護的心情。（圖片來源：MyTV Super）
正義女神 佘詩曼 阿佘正氣地指女兒無殺人，直斥陳煒只是不停為惡魔兒子隱瞞真相。（圖片來源：MyTV Super）
阿佘正氣地指女兒無殺人，直斥陳煒只是不停為惡魔兒子隱瞞真相。（圖片來源：MyTV Super）
正義女神 佘詩曼 陳煒演技爐火純青，與阿佘爭辯到雙眼通紅。（圖片來源：MyTV Super）
陳煒演技爐火純青，與阿佘爭辯到雙眼通紅。（圖片來源：MyTV Super）
正義女神 佘詩曼 阿佘踢爆李成昌飾演的方官隱藏驚天秘密。（圖片來源：MyTV Super）
阿佘踢爆李成昌飾演的方官隱藏驚天秘密。（圖片來源：MyTV Super）
正義女神 佘詩曼 邱光正冒險潛入嘉智的辦公室，竟然發現了關於三十年前「魏榮晉殺妻案」的驚人秘密！（圖片來源：MyTV Super）
邱光正冒險潛入嘉智的辦公室，竟然發現了關於三十年前「魏榮晉殺妻案」的驚人秘密！（圖片來源：MyTV Super）
正義女神 佘詩曼 律政司的嘉智亦涉案。（圖片來源：MyTV Super）
律政司的嘉智亦涉案。（圖片來源：MyTV Super）
正義女神 佘詩曼 天雪喺惡夢中驚醒，突然憶起案發現場除咗佢同死者外，竟然仲有「第三者」在場！（圖片來源：TVB）
天雪喺惡夢中驚醒，突然憶起案發現場除咗佢同死者外，竟然仲有「第三者」在場！（圖片來源：TVB）
正義女神 佘詩曼 負責案件的陳警司（Patrick Sir 飾）在現場拿走了保險箱內的關鍵證物，警隊內部勾結的嫌疑直線上升！（圖片來源：TVB）
負責案件的陳警司（Patrick Sir 飾）在現場拿走了保險箱內的關鍵證物，警隊內部勾結的嫌疑直線上升！（圖片來源：TVB）

圖片來源：MyTV Super、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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