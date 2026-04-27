正義女神｜佘詩曼驚揭隱藏30年黑幕 繼女憶神秘第三者 案情神反轉

TVB劇集《正義女神》劇情進入白熱化階段，佘詩曼飾演的言惠知為幫繼女洗脫謀殺罪名，竟然意外揭發一宗隱藏長達三十年的司法界驚天黑幕！在28/4播出的第22集預告中，提到案情出現震撼性反轉，一宗看似普通的Live House謀殺案，竟牽扯出警司、律政司高層甚至法官，背後更涉及一宗轟動全港的「魏榮晉殺妻案」，言惠知決定越級挑戰整個司法體制，誓要將這班權貴拉下馬，劇情緊張得令人窒息！