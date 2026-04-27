正義女神｜佘詩曼驚揭隱藏30年黑幕 繼女憶神秘第三者 案情神反轉
佘詩曼庭上陷苦戰 高大狀打感情牌施壓
劇情一開始，言惠知（佘詩曼 飾）與高大狀高淑樺在法庭上正面交鋒。高大狀一開始就大打感情牌，直指邱天雪雖然未成年但手段兇殘，將殺人動機定性為畏罪，企圖引導陪審團。雖然言惠知憑藉對法律的熟悉一度佔上風，但老謀深算的高淑樺很快就看穿她手上並無致命證據，令言惠知陷入苦戰。為了扭轉劣勢，言惠知將辯護重點轉移到被忽略的保安錢廣滿身上，指出他因為薪金糾紛有殺人動機，成功令法庭休庭重審，爭取到寶貴時間。在法庭外，言惠知和高淑樺繼續針鋒相對，淑樺指言惠知終於知到她當年兒子涉謀殺案的感受，言惠知立即反擊：「我個女無殺人，而你係為你個仔不斷隱瞞真相！」窒到高淑樺雙眼通紅。
案情驚現神反轉 憶起神秘紋身第三者
正當案情陷入僵局，天雪在惡夢中驚醒，突然憶起案發現場除了她與死者外，竟然還有「第三者」在場！她還清楚記得對方手臂上有一個獨特的聲紋紋身。這個突破性線索令案情180度反轉！與此同時，言惠知與前夫邱光正（譚耀文 飾）重返會所調查，發現一個被破壞的針孔攝錄機，推斷負責案件的陳警司（Patrick Sir 飾）在現場拿走了保險箱內的關鍵證物，警隊內部勾結的嫌疑直線上升，整件事越來越不簡單。
譚耀文潛入搜證 揭30年前魏榮晉殺妻案
為了找出真相，邱光正更冒險潛入嘉智的辦公室，竟然發現了關於三十年前「魏榮晉殺妻案」的驚人秘密！原來當年有份參與這宗案件的，正正就是這次謀殺案的相關人物，包括陳本樹警司、律政司的崔嘉智，甚至連德高望重的張品威都牽涉其中，而張品威更因為自己兒子的死亡而中風。所有線索都指向這班司法界高層為了掩飾三十年前的過失，不惜合謀隱藏證據，犧牲一名無辜的少女。
佘詩曼法庭終極對決 揭穿司法界驚天黑幕
掌握所有線索後，言惠知在庭上作出終極反擊，更邀請司法界領袖方國柱法官（李成昌 飾）出庭作證，當面對質！言官找方官勸出庭作証時，更踢爆他：「每個人都應該得到公平的對待，十月十三號晚，負責邱天雪謀殺案的陳本樹警司（Patrick Sir飾），在案發現場拿走了樣東西，離開後，他立刻致電給律政司的崔嘉智，他就立刻去查找一九九六年魏榮晉案的舊資料，張品威、陳本樹、崔嘉智，這三人都有參與魏榮晉案，當中包括方官你！你的師傅聶官，當年審魏榮晉案其中一件案時出了車禍，但其實整個司法界都知道這一宗所謂的車禍是誰弄出來的。大家都知道魏榮晉案的case沒那麼簡單，方官你同單case有乜關聯？」最後，言惠知在庭上以現場證據遭人為破壞為由，要求法庭推翻警方所有證據，重新調查，氣場強大得震懾全場！
網民看得超緊張 激讚阿佘挑戰權威
這一集播出後即時引起網民瘋狂討論，大讚劇情峰迴路轉，看得十分緊張！不少網民都留言激讚佘詩曼的演出：「阿佘這次真的非常有型！在法庭上直斥法官，夠膽識！」「這段法庭戲看到手心出汗，對白很有火花！」「想不到這宗案件牽涉這麼多人，整個司法界都有問題，真的很黑暗！」「支持言官！一定要查出真相，不可以讓這班權貴隻手遮天！」大家都非常期待言官之後會如何繼續與這個腐敗的體制對抗下去。