正義女神｜阿佘繼女遭迷姦涉殺人被捕 辭任法官轉做律師揭心寒真相
廣告
TVB劇集《正義女神》劇情進入結局周，愈趨瘋狂！周一晚（27日）播出的第21集將迎來驚天大反轉，一向公正嚴明的法官言惠知（佘詩曼飾）竟為繼女邱天雪（樂珈嘉飾）放棄法官袍！預告中天雪疑遭「太空油」迷姦後，更衣衫不整捲入命案被捕，佘詩曼為救女決定重操故業擔任律師，劇情大暴走引發觀眾熱議！
佘詩曼繼女成殺人嫌犯被捕
周一晚劇情焦點絕對落在邱天雪（樂珈嘉飾）的悲慘遭遇上。她不幸成為高成彬（劉倬昕飾）與張景翔（馮皓揚飾）的目標，疑遭俗稱「太空油」的迷藥迷姦。然而最令人心寒的是，她醒來後發現自己身處兇案現場，並且衣衫不整，隨即被警方以殺人嫌疑拘捕。預告中天雪一臉驚恐無助，結合早前兩位惡魔少年的邪惡計劃，究竟她是遭人陷害還是另有內情？這個驚人反轉讓觀眾看得心驚膽顫。
佘詩曼為女脫袍 棄法官身份變辯護律師
面對繼女慘變殺人犯，一向以法官身份示人、冷靜公正的言惠知（佘詩曼飾）終於情緒崩潰。為了查明真相，拯救無辜的天雪，她做出一個重大決定——毅然辭去法官職務，重新掛牌成為辯護律師，親自上陣為女兒辯護。這個「法官變律師」的設定充滿戲劇張力，佘詩曼由審判者變成拯救者，角色的巨大轉變與內心掙扎，勢必成為結局周最大的看點與催淚彈。
羅毓儀成關鍵證人 Patrick Sir身份可疑
案情愈趨複雜，除了佘詩曼母女的主線外，其他角色亦暗藏玄機。據悉，羅毓儀飾演的角色將成為這宗迷姦殺人案的關鍵證人，其證詞隨時可能扭轉整個局面，但她會否因此惹來殺身之禍？另一邊廂，一直形象正面的Patrick Sir（林溥來飾）在預告中亦出現可疑舉動，似乎與案件甚至幕後黑手有關，難道他就是警方內部的「內鬼」？警黑勾結的陰謀逐漸浮現，劇情緊張得令人窒息。
網民怒轟劇情心寒 惡魔少年奸計得逞
事實上，上周五（24日）的劇情已為這條令人心寒的伏線鋪路，揭露了與張景翔（馮皓揚飾）在網上密謀的神秘人，正是陳煒的兒子高成彬（劉倬昕飾）。兩人計劃使用「太空油」犯案，目標是凌辱少女，當時已嚇壞不少觀眾。預告一出，網民立即湧入討論區怒轟：「那兩個年輕人真的好心寒，看到毛骨悚然！」、「天雪好慘呀！不要搞她！」、「阿佘為女兒放棄做法官，母愛太偉大了！」、「Patrick Sir不會是黑警吧？劇情愈來愈瘋狂！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期