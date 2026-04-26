正義女神｜阿佘繼女遭迷姦涉殺人被捕 辭任法官轉做律師揭心寒真相

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TVB劇集《正義女神》劇情進入結局周，愈趨瘋狂！周一晚（27日）播出的第21集將迎來驚天大反轉，一向公正嚴明的法官言惠知（佘詩曼飾）竟為繼女邱天雪（樂珈嘉飾）放棄法官袍！預告中天雪疑遭「太空油」迷姦後，更衣衫不整捲入命案被捕，佘詩曼為救女決定重操故業擔任律師，劇情大暴走引發觀眾熱議！

佘詩曼繼女成殺人嫌犯被捕

周一晚劇情焦點絕對落在邱天雪（樂珈嘉飾）的悲慘遭遇上。她不幸成為高成彬（劉倬昕飾）與張景翔（馮皓揚飾）的目標，疑遭俗稱「太空油」的迷藥迷姦。然而最令人心寒的是，她醒來後發現自己身處兇案現場，並且衣衫不整，隨即被警方以殺人嫌疑拘捕。預告中天雪一臉驚恐無助，結合早前兩位惡魔少年的邪惡計劃，究竟她是遭人陷害還是另有內情？這個驚人反轉讓觀眾看得心驚膽顫。

佘詩曼為女脫袍 棄法官身份變辯護律師

面對繼女慘變殺人犯，一向以法官身份示人、冷靜公正的言惠知（佘詩曼飾）終於情緒崩潰。為了查明真相，拯救無辜的天雪，她做出一個重大決定——毅然辭去法官職務，重新掛牌成為辯護律師，親自上陣為女兒辯護。這個「法官變律師」的設定充滿戲劇張力，佘詩曼由審判者變成拯救者，角色的巨大轉變與內心掙扎，勢必成為結局周最大的看點與催淚彈。

羅毓儀成關鍵證人 Patrick Sir身份可疑

案情愈趨複雜，除了佘詩曼母女的主線外，其他角色亦暗藏玄機。據悉，羅毓儀飾演的角色將成為這宗迷姦殺人案的關鍵證人，其證詞隨時可能扭轉整個局面，但她會否因此惹來殺身之禍？另一邊廂，一直形象正面的Patrick Sir（林溥來飾）在預告中亦出現可疑舉動，似乎與案件甚至幕後黑手有關，難道他就是警方內部的「內鬼」？警黑勾結的陰謀逐漸浮現，劇情緊張得令人窒息。

網民怒轟劇情心寒 惡魔少年奸計得逞

事實上，上周五（24日）的劇情已為這條令人心寒的伏線鋪路，揭露了與張景翔（馮皓揚飾）在網上密謀的神秘人，正是陳煒的兒子高成彬（劉倬昕飾）。兩人計劃使用「太空油」犯案，目標是凌辱少女，當時已嚇壞不少觀眾。預告一出，網民立即湧入討論區怒轟：「那兩個年輕人真的好心寒，看到毛骨悚然！」、「天雪好慘呀！不要搞她！」、「阿佘為女兒放棄做法官，母愛太偉大了！」、「Patrick Sir不會是黑警吧？劇情愈來愈瘋狂！」

正義女神 佘詩曼 無綫劇集《正義女神》進入結局周。（圖片來源：TVB）
無綫劇集《正義女神》進入結局周。（圖片來源：TVB）
正義女神 佘詩曼 阿佘繼女邱天雪疑遭迷姦。（圖片來源：TVB）
阿佘繼女邱天雪疑遭迷姦。（圖片來源：TVB）
正義女神 佘詩曼 阿佘繼女邱天雪疑遭迷姦之餘，更會捲入殺人事件。（圖片來源：TVB）
阿佘繼女邱天雪疑遭迷姦之餘，更會捲入殺人事件。（圖片來源：TVB）
正義女神 佘詩曼 邱天雪疑遭迷姦。（圖片來源：TVB）
邱天雪疑遭迷姦。（圖片來源：TVB）
正義女神 佘詩曼 為了繼女，阿佘飾演的言官要求即時離職。（圖片來源：TVB）
為了繼女，阿佘飾演的言官要求即時離職。（圖片來源：TVB）
正義女神 佘詩曼 言官遞辭職信。（圖片來源：TVB）
言官遞辭職信。（圖片來源：TVB）
正義女神 佘詩曼 女兒疑遭迷姦，阿譚激動與阿佘爭辯。（圖片來源：TVB）
女兒疑遭迷姦，阿譚激動與阿佘爭辯。（圖片來源：TVB）
正義女神 佘詩曼 羅毓儀成案件的關鍵證人。（圖片來源：TVB）
羅毓儀成案件的關鍵證人。（圖片來源：TVB）
正義女神 佘詩曼 Patrick Sir 非常有可疑。（圖片來源：TVB）
Patrick Sir 非常有可疑。（圖片來源：TVB）
正義女神 佘詩曼 譚耀文與阿佘在劇中扮演夫妻，今次更為女兒多次發生爭拗。（圖片來源：TVB）
譚耀文與阿佘在劇中扮演夫妻，今次更為女兒多次發生爭拗。（圖片來源：TVB）
正義女神 佘詩曼 與張景翔（馮皓揚飾）「志趣相投」的神秘網友身份曝光，正是被高淑樺（陳煒飾）「軟禁」的高成彬（劉倬昕）。（圖片來源：TVB）
與張景翔（馮皓揚飾）「志趣相投」的神秘網友身份曝光，正是被高淑樺（陳煒飾）「軟禁」的高成彬（劉倬昕）。（圖片來源：TVB）
正義女神 佘詩曼 馮皓揚用太空油犯案。（圖片來源：TVB）
馮皓揚用太空油犯案。（圖片來源：TVB）
正義女神 佘詩曼 惡魔少年高成彬才是Big boss。（圖片來源：TVB）
惡魔少年高成彬才是Big boss。（圖片來源：TVB）
正義女神 佘詩曼 與張景翔（馮皓揚飾）「志趣相投」的神秘網友身份曝光，正是被高淑樺（陳煒飾）「軟禁」的高成彬（劉倬昕）。（圖片來源：TVB）
與張景翔（馮皓揚飾）「志趣相投」的神秘網友身份曝光，正是被高淑樺（陳煒飾）「軟禁」的高成彬（劉倬昕）。（圖片來源：TVB）
正義女神 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
正義女神 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
正義女神 佘詩曼 高成彬與張景翔兩大「惡魔少年」將強強聯手。（圖片來源：TVB）
高成彬與張景翔兩大「惡魔少年」將強強聯手。（圖片來源：TVB）
正義女神 佘詩曼 高成彬與張景翔兩大「惡魔少年」將強強聯手。（圖片來源：TVB）
高成彬與張景翔兩大「惡魔少年」將強強聯手。（圖片來源：TVB）
正義女神 佘詩曼 陳煒如何應對惡魔兒子的惡行？（圖片來源：TVB）
陳煒如何應對惡魔兒子的惡行？（圖片來源：TVB）
正義女神 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
正義女神 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
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正義女神 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
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正義女神 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
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正義女神 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
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正義女神 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
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正義女神 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
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正義女神 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
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正義女神 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
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正義女神 佘詩曼 阿佘辭任法官，改做律師為繼女辯護。（圖片來源：TVB）
阿佘辭任法官，改做律師為繼女辯護。（圖片來源：TVB）
正義女神 佘詩曼 陳煒繼續與阿佘針鋒相對。（圖片來源：TVB）
陳煒繼續與阿佘針鋒相對。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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