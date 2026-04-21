正義女神｜今晚血案震撼預告！陳若思滿面鮮血 顏千汶倒血泊生死未卜？

昨晚（20日）《正義女神》結尾，陳若思飾演的阿Cat被蔣祖曼當場斷正殺貓，劇情在最高潮處戛然而止，已讓網民極度憂心。今日官方再投下震撼彈，發布今晚（21日）第17集的搶先看劇照，母女關係徹底破裂，血案一觸即發，畫面極度震撼，究竟阿Cat是否失控弒母？