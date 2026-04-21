正義女神｜今晚血案震撼預告！陳若思滿面鮮血 顏千汶倒血泊生死未卜？
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昨晚（20日）《正義女神》結尾，陳若思飾演的阿Cat被蔣祖曼當場斷正殺貓，劇情在最高潮處戛然而止，已讓網民極度憂心。今日官方再投下震撼彈，發布今晚（21日）第17集的搶先看劇照，母女關係徹底破裂，血案一觸即發，畫面極度震撼，究竟阿Cat是否失控弒母？
官方劇照震撼流出 陳若思滿面鮮血呆坐現場
根據官方發布的最新劇照，今晚劇情將迎來史無前例的衝擊！其中一張照片所見，顏千汶飾演的控制狂母親在家中情緒激動，竟舉刀怒指女兒陳若思。而更驚悚的畫面是，陳若思嚇到失心瘋，滿面鮮血地呆坐地上，眼神空洞；另一邊廂，顏千汶則滿身鮮血倒在地上，生死未卜！這場母女血案羅生門，究竟是陳若思出於自衛反擊，還是長期受壓下徹底失控下的結果，真相成謎，大大提高了今晚劇集的追看性。
網民憂蔣祖曼安危 預言陳若思弒母或成真
自上集播出後，網民已對劇情走向議論紛紛。不少人坦言擔心感化官鄭官（蔣祖曼飾）的人身安全，因她當場揭穿阿Cat，可能觸發其更極端行為。許多觀眾更早已預言，阿Cat與母親的矛盾已達臨界點，隨時會失控弒母。如今預告畫面流出，網民驚呼預言成真：「估唔到真係會發生！今晚一定要準時睇！」、「阿Cat終於爆發啦！但會唔會太激？」、「鄭官點算，佢捉到阿Cat搞到件事咁…」、「個女係咪真係殺咗阿媽？好想知個審判過程會點！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期