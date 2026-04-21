正義女神｜今晚劇情大暴走！陳若思滿面鮮血刀刺母親？血案羅生門勁震撼

《正義女神》劇情愈趨緊張！繼昨晚（20日）「惡魔少女」阿Cat（陳若思飾）被感化官當場斷正後，網民已紛紛預測她將會失控。官方今日（21日）更發布第17集搶先看劇照，畫面見到母女衝突終極爆發，血案場面極度震撼，到底阿Cat是否真的失控弒母？事件背後真相撲朔迷離！