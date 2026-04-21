正義女神｜今晚劇情大暴走！陳若思滿面鮮血刀刺母親？血案羅生門勁震撼
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《正義女神》劇情愈趨緊張！繼昨晚（20日）「惡魔少女」阿Cat（陳若思飾）被感化官當場斷正後，網民已紛紛預測她將會失控。官方今日（21日）更發布第17集搶先看劇照，畫面見到母女衝突終極爆發，血案場面極度震撼，到底阿Cat是否真的失控弒母？事件背後真相撲朔迷離！
官方劇照流出！顏仟汶舉刀怒指 陳若思滿面鮮血呆坐
根據官方發布的最新劇照，今晚（21日）劇情將會推至最高潮。其中一張照片所見，顏仟汶飾演的控制狂母親在家中情緒激動，更激動得舉刀怒指女兒陳若思，母女關係徹底決裂。另一張照片則更為驚人，只見陳若思嚇到失心瘋，滿面鮮血呆坐一旁，眼神空洞，似乎受到極大刺激，到底兩人之間發生了何等激烈的衝突？
顏仟汶倒臥血泊生死未卜 母女衝突終極爆發
最令人心驚膽顫的畫面，莫過於顏仟汶滿身鮮血、倒在地上不省人事的劇照，畫面極度震撼！家中一片凌亂，血泊中的她生死未卜，而一旁的陳若思則狀甚驚恐。這場母女衝突的最終結局，似乎演變成一宗血腥慘案。究竟是長期受壓下的女兒絕地反擊，還是母親的極端行為引火自焚？一切都充滿未知數。
陳若思失控弒母成羅生門 究竟係自衛定失控？
連串震撼劇照引發觀眾無限猜想，這宗家庭悲劇瞬間變成一場羅生門。陳若思以刀亂刺控制狂母親，究竟是出於保護自己的自衛行為，還是長期壓抑下徹底失控的瘋狂報復？接下來的審判過程又會如何峰迴路轉？陳若思的演技會否在法庭戲上再度迎來大爆發，都成為今晚劇情的最大看點，絕對不容錯過。
網民憂蔣祖曼人身安全 預估陳若思今晚失控弒母
自從昨晚阿Cat被鄭官（蔣祖曼飾）當場捉到後，不少網民已坦言擔心其人身安全，並預估今晚劇情走向。網民紛紛留言表示：「阿Cat俾鄭官斷正，實會發癲報復！」、「今晚肯定係弒母，個阿媽逼到佢咁！」、「好擔心鄭官之後會點，阿Cat癲起上嚟冇人性㗎！」、「睇劇照都覺得心寒，今晚一定要追！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期