正義女神 ｜ 劉倬昕手臂紋身揭成魔真相！法庭向親母陳煒咆吼結局震撼
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《正義女神》今晚（1日）迎來大結局，最強少年犯高成彬（劉倬昕飾）的成魔之路終極揭秘！其手臂上「Mummy I Love you」的聲紋竟藏著驚人真相，原來一切竟與母親高淑樺（陳煒飾）有關。據悉他將在法庭上徹底崩潰，向親母瘋狂咆哮，母子終極對決畫面極震撼！
昨晚劇情急轉直下 劉倬昕涉嫌殺人被捕
在昨晚（4月30日）播出的劇情中，言惠知（佘詩曼飾）在法庭上出奇制勝，質疑高成彬（劉倬昕飾）為何與曾侮辱其母的張景翔（馮皓揚飾）成為好友，更憑其身高特徵指證他極有可能是真兇，成功為繼女Tracy（樂珈嘉飾）洗脫嫌疑。高成彬隨即以涉嫌殺人罪名被捕，劇情發展令觀眾始料未及。另一邊廂，深感不妙的母親高淑樺（陳煒飾）為幫兒子毀滅證據，卻意外發現了驚天秘密。
手臂紋身「Mummy I Love you」揭心酸童年陰影
高淑樺在銷毀證物時，驚見兒子高成彬手臂上竟有一個「Mummy I Love you」的聲紋紋身，從而揭開了他成魔的悲慘真相。原來，高成彬小時候非常愛媽媽，即使母親經常因工作繁忙而忽略他，他依然沒有抱怨，反而更主動表達愛意。然而，一次慘痛的綁架經歷讓他受到嚴重驚嚇，從此性情大變，心理逐漸扭曲，更將所有曾出言侮辱或對母親不敬的人視為獵物，一步步走向極端。
大結局法庭大暴走 劉倬昕魔性演技嚇窒全場
據悉今晚播出的大結局，言惠知等人將掌握關鍵線索，在法庭上揭開高成彬的真面目。而全晚高潮將落在劉倬昕更上一層樓的癲瘋魔性演技！根據官方釋出的劇照，被揭盡底牌的高成彬將在法庭上情緒失控大暴走，面目猙獰地向母親高淑樺瘋狂咆吼。同時，言惠知將首次以證人身份走上法庭，與檢控官光正（譚耀文飾）聯手鋤爆劉倬昕。結局更會揭曉Lydia及張景翔的真實死亡過程，以及親手將兒子推向深淵的母親最終會如何面對這一切。
網民洗版期待結局：「劉倬昕演技太癲！」
大結局預告一出，網民隨即洗版式討論，對劉倬昕的演技大表讚嘆，並對母子二人的最終結局感到好奇。不少留言表示：「劉倬昕演得太好了，完全係魔性演技！」、「好想知陳煒最後會點，個仔為佢殺人…」、「呢對母子真係好可悲，睇到心都痛」、「今晚一定準時睇大結局！」、「佘詩曼終於唔係做律師，上證人台一定好精彩！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期