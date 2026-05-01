正義女神 ｜ 劉倬昕手臂紋身揭成魔真相！法庭向親母陳煒咆吼結局震撼

《正義女神》今晚（1日）迎來大結局，最強少年犯高成彬（劉倬昕飾）的成魔之路終極揭秘！其手臂上「Mummy I Love you」的聲紋竟藏著驚人真相，原來一切竟與母親高淑樺（陳煒飾）有關。據悉他將在法庭上徹底崩潰，向親母瘋狂咆哮，母子終極對決畫面極震撼！