《正義女神》高成彬起底｜劉倬昕港大碩士學歷曝光 7歲已經係資優生

《正義女神》首集播出後，劇中少年犯角色「高成彬」瞬間成為網民熱搜焦點，令飾演者劉倬昕一夜爆紅。這位26歲新晉女演員憑藉精湛演技成功詮釋複雜角色，背後原來擁有驚人學歷背景，女校畢業的劉倬昕更曾是香港田徑代表隊成員，多重身份令人刮目相看。