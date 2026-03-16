《正義女神》高成彬起底｜劉倬昕港大碩士學歷曝光 7歲已經係資優生
《正義女神》高成彬是誰｜劉倬昕精湛演技征服觀眾
劉倬昕在《正義女神》中飾演少年犯高成彬，係陳煒的兒子，角色複雜多面，需要展現內心掙扎與叛逆情緒。首集在優酷播出後，網民紛紛被其令人心寒的演技所震撼，「高成彬」更成為熱搜關鍵詞。觀眾對這位相對陌生的演員產生濃厚興趣，紛紛搜尋其背景資料，發現原來大有來頭。
劉倬昕港大犯罪學碩士學歷成績優異
劉倬昕中學時英文名係Samantha，入行後簡稱 Sam Lau，在社交媒體上自稱為Sam Lau 。劉倬昕的學歷背景令人驚艷，她畢業於香港大學犯罪學碩士，本科更以一級榮譽成績畢業，主修語言學性別研究。中學時期就讀名校拔萃女書院，DSE成績達Best5 29分的優異表現。7歲時已被驗證為資優生，創意方面天賦異稟，文武雙全的背景在娛樂圈中相當罕見。
《正義女神》高成彬｜田徑港隊出身運動健將
除了學術成就，劉倬昕更是前香港田徑代表隊成員，專長400米短跑項目。她曾代表香港出戰多項國際賽事，在全國大學生400公尺比賽中奪得亞軍佳績，更是龍舟世界錦標賽季軍得主。中三時期已加入港隊，運動員生涯豐富，擁有田徑教練及裁判、龍舟教練等專業資格。
網民熱議劉倬昕多才多藝背景
網民發現劉倬昕的多重身份後紛紛留言：「學霸加運動員，仲要演技咁好」、「港大碩士做演員真係少見」、「田徑港隊出身難怪氣質咁特別」。她在2021年透過第31期無綫電視藝員訓練班加入TVB，原本只是陪朋友面試，卻意外被取錄開展演藝事業，更曾在J2節目《我要瞓鬥》中連續60小時不眠不休奪得冠軍，贏得10萬元獎金。
劉倬昕曾獲奬項及特別個人經歷
連續於六套劇集飾演軍裝警察（《異空感應》、《非常檢控觀》、《奪命提示》、《非分之罪》、《黑色月光》及《反黑英雄》） 龍舟世界錦標賽季軍（香港代表隊成員） 香港田徑隊代表（全國大學生400公尺亞軍，曾代表香港出戰多項國際賽事）
劉倬昕個人資料一覽
年齡: 26
劉倬昕：IG（ _samlau_）
專長: 聲音模仿及扮嘢系
學歷: 香港大學犯罪學碩士，香港大學一級榮譽畢業(主修語言學性別研究)，
中學：拔萃女書院
專業資格: 7歲時曾被驗證是資優生（創意方面）、田徑教練及裁判、龍舟教練、擁救生員牌照及急救牌照