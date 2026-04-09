正義女神｜32歲劉展霆演活囂張富二代！網民怒斥「見到就憎」 戲外竟是舞林高手兼老闆？
劉展霆演活躁狂富二代 網民怒斥坐冇坐相
在劇中「秋月樓縱火案」單元，劉展霆飾演的富二代趙世孝，因被偉明罵了一句「垃圾」便大動肝火，跟蹤對方回家並放火燒屋，行為極度暴戾。劉展霆在放火前展現的邪惡笑容已令網民看得心寒，其後在法庭上更是將角色的目中無人發揮得淋漓盡致，全程眈天望地、狂玩手指兼囂張偷笑，完全是不知悔改的模樣。網民對其演出反應極大，紛紛留言怒斥：「坐冇坐相」、「衰到冇人有」、「真係好鬼乞人憎」、「見到你就憎，證明你演技好」。更有網民指現年32歲的他，扮演15歲學生依然零違和感，並笑指他撞樣歌手洪嘉豪。
劉展霆親解入戲心法 「催眠自己係二世祖」
談到如何演活這個乞人憎的角色，劉展霆受訪時坦言事前做足功課，全靠導演提點及自己上網鑽研。他表示：「佳導有事前同我分析個角色，之後我就上網搵好多富二代或者屋企背景強硬嘅角色做參考，發現佢哋嘅共通點都係吊兒郎當、乜都唔 Care，覺得即使犯咗罪都有屋企幫你擋」。為了完全投入，他更笑言一入片場就「催眠自己」：「我同自己講我就係背景好強嘅二世祖，我要玩世不恭同不知悔改！」他更透露最難忘的NG戲，是向潘靜文嗌「八婆，我實整死你」時，被導演嫌唔夠乞人憎而需要重拍。
劉展霆戲外周身刀 舞林高手瓣數多
雖然劉展霆在戲中是個一無是處的富二代，但現實中的他卻是「周身刀張張利」。2019年透過真人騷《盛‧舞者》入行的他，自小已學習柔道、跆拳道及中國功夫，11歲時更因跳舞遊戲而愛上霹靂舞，之後不斷上網自學成為舞林高手。他曾是男團「Super Tiger」成員，亦在《全城一叮》中與黃紫恩表演貼身舞而備受關注。除了演藝事業，劉展霆更與友人及母親合資開設火鍋店及經營海鮮大牌檔，瓣數極多，與劇中角色形成極大反差。
網民熱議劉展霆變髮史 金毛二世祖勁搶鏡
有眼利網民發現劉展霆的「變髮史」，指他之前在《臥底嬌娃》中的「橙髮古惑仔」造型已令人印象深刻，這次染上一頭金毛扮演二世祖同樣搶鏡。有趣的是，當他換回黑髮在《愛‧回家之開心速遞》飾演Jason時，竟鮮有網民認出，連他自己都啼笑皆非：「連我啲 Friend 都唔知我有拍《愛‧回家》，好搞笑。」網民紛紛留言大讚：「演得好乞人憎，證明演技好！」、「個樣有啲似洪嘉豪喎！」、「完全睇唔出佢有份拍愛回家，個look差太遠！」、「呢啲肯搏肯做嘅新人值得更多機會！」