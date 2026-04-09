正義女神｜32歲劉展霆演活囂張富二代！網民怒斥「見到就憎」 戲外竟是舞林高手兼老闆？

昨晚（8日）《正義女神》劇情掀起熱議，32歲劉展霆（Eden）飾演的囂張富二代趙世孝，因一句「垃圾」竟放火燒屋，其邪惡笑容與目中無人的態度激怒全網！他在庭上狂玩手指、囂張偷笑的畫面，令網民怒斥「見到就憎」，究竟這位演活乞人憎角色的新生代演員，背後是何方神聖？