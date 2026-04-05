正義女神大結局劇透｜高成彬25集終於入獄 佘詩曼預告「劇情反轉」自己都想睇
正義女神大結局｜21-25集佘詩曼辭職救繼女 法庭對決陳煒
大結局的焦點落在佘詩曼為拯救被冤枉的繼女「邱天雪」樂珈嘉，毅然辭去法官職位，以大律師身份與老對手陳煒在法庭上展開最後決戰。「邱天雪」樂珈嘉被捲入「張景翔」馮皓揚被殺案，證據看似對她極為不利，殺人凶器有她的指紋，現場更缺少第三人在場證據。佘詩曼在審訊過程中發現破綻百出，逐步揭露真相與「高成彬」劉倬昕有關，但要推翻警方證供並非易事，幸好最終獲得方官出庭作證，成功為繼女的冤案洗脫嫌疑。
正義女神大結局劇情反轉！陳煒大義滅親成關鍵
最令人意想不到的反轉是陳煒飾演的「高淑樺」，她最初仍打算包庇兒子而銷毀證據，但當看到兒子的殺人影片後，內心經歷巨大掙扎。陳煒將一段清晰記錄高成彬殺死張景翔的視頻，連同高成彬殺害補習老師的音頻一同寄給佘詩曼，成為釘死少年惡魔的關鍵證據。這個大義滅親的決定不但令觀眾震撼，更揭示了「高淑樺」作為母親的覺醒，終於明白無底線的包庇只會令兒子走上更深的罪惡深淵。
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劉倬昕恐怖變臉演技 26歲反串14歲惡童
26歲的劉倬昕反串飾演14歲反派高成彬，成功塑造出令人毛骨悚然的「TVB第三代恐怖反派」形象。在大結局中，「高成彬」劉倬昕最初以為可以在媽媽的包庇下一如過往成功脫罪，但當發現被媽媽出賣後，再一次展現瞬間「變臉」的恐怖演技。從首集在法庭聲淚俱下、全身顫抖地自責，到下一秒瞬間展現極致邪惡的陰沉眼神，強烈的反差讓觀眾看得心寒，當時佩戴的眼鏡更成為網民眼中的「恐懼感來源」。
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惡童養成記揭示溺愛悲劇 母愛成縱容
《正義女神》劇集深刻探討了「高成彬」劉倬昕並非天生惡魔，而是因小時候的創傷被媽媽「高淑樺」陳煒因工作太忙而忽視，媽媽為了補償兒子而作出無底線的包庇，結果令「高成彬」走上成魔之路。更令人心寒的是，「高成彬」的殺人動機竟然是因為媽媽被他們出言侮辱，觸及他的底線而起殺機！
網民熱議結局反轉 讚演技爆燈
大結局播出後網民反應熱烈，紛紛讚賞劇集的反轉設計和演員演技。有網民表示「高成彬被高大狀親手送進去，大快人心，却又五味雜陳」，也有人認為「我覺得高成彬利用高大狀的母愛讓高大狀幫他脱罪更背帶感」。對於劉倬昕的演技，網民更是讚不絕口，「高成彬最後一集演真的是太絕了」、「今年你也一定可以拿獎的！演技很好，人也很真誠！加油！」等留言充斥社交平台。
佘詩曼重返少年法庭 堅持正義初心
最終「高成彬」劉倬昕被判一級謀殺罪名成立，由於已經17歲不再是少年犯，被判終身監禁，而「高淑樺」陳煒也因妨碍司法公正被判兩年。佘詩曼飾演的「言惠知」面對高院抛出的橄榄枝，最終拒絕了高薪晉升誘惑，堅持留在少年法庭，因為認為拯救誤入歧途的少年比名利更重要。重回少年法庭的言官面對一路力挺她的洪官許紹雄，兩人笑著調侃的溫馨場面，讓觀眾對港劇中的情義有了更深刻的體會，也為這部律政大戲劃下完美句號。