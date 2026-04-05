正義女神大結局劇透｜高成彬25集終於入獄 佘詩曼預告「劇情反轉」自己都想睇

《正義女神》大結局在復活節假期前於內地播出，在25集大結局劇情中，佘詩曼飾演的「言惠知」成功將劉倬昕飾演的恐怖「惡童少年」高成彬繩之於法，審訊過程中，劇情還有震撼反轉，搶先線上看的網民直呼劇情「大快人心」，整個結局不但為25集的律政大戲劃下句號，雖然不少觀眾搶先看劇透，佘詩曼對此也感到無法避免，又表不自己都期待觀看大結局。