《女神配對2》 陳若思與「高成彬」頻密互動 CP感強烈網友呼籲「在一起」
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《正義女神》播出至今話題不斷，劇中兩位「少年犯」陳若思（Amber）與「高成彬」劉倬昕（Sam）戲外互動甜蜜到令人窒息，從商場單膝下跪「求婚」到樹熊抱，粉紅泡泡溢出螢幕。更令人意想不到的是，網民竟集體向《女神配對計劃2》節目組請願，要求加入一個前所未有的配對元素。
「高成彬」商場下跪求婚陳若思場面震撼
兩人近月在社交平台上幾乎隔日發布合體短片，內容涵蓋日常搞笑互動到公開場合的大膽舉動。其中最令網民瘋傳的一幕，是劉倬昕在商場大庭廣眾之下單膝下跪、手拿戒指向陳若思浪漫「求婚」，隨後更一把將對方抱起，展現驚人「男友力」。劉倬昕在《正義女神》中反串飾演14歲少年殺人犯「高成彬」，中性帥氣形象深入民心，與陳若思嬌俏甜美的氣質形成強烈反差，兩人同框時CP感爆棚，短片迅速在各大平台引爆討論。
陳若思現正參與《女神配對計劃2》招募男友
30歲的陳若思目前正以五大「女神」之一的身份參與無綫戀愛真人騷《女神配對計劃2》，節目接受全球男士報名配對。而26歲的劉倬昕自2025年起已轉職擔任中學老師，兩人雖然各有發展方向，但戲外的頻密互動絲毫未減。兩人多次在短片中展現默契十足的化學反應，無論是車內互相逗弄的日常片段，還是精心策劃的驚喜環節，都讓粉絲直呼「根本就是情侶」。
《正義女神》惡魔拍檔戲外一拍即合
兩人的緣分始於2026年3月播出的無綫劇集《正義女神》，陳若思在劇中飾演表裡不一的少年犯「梁雅文」，劉倬昕則以女扮男裝的方式反串演出「高成彬」。兩個角色同屬劇中「三大惡魔少年」，皆帶有極端陰暗面，她們在拍攝期間經常交流角色心理分析，戲外迅速建立起深厚友誼。陳若思曾是2020年香港小姐10強佳麗，擁有港大犯罪學碩士學歷；劉倬昕則是前香港田徑代表隊成員，兩人背景截然不同卻意外契合。
網民請願節目組加入LGBT同性配對元素
大批網民在觀看兩人的互動短片後，紛紛湧入《女神配對計劃2》的社交平台留言區提出建議。有網民直言「既然係《女神配對》，何不打破常規引入同性配對？」，亦有人表示「如果係呢兩個人，姐弟戀姐妹戀我哋完全接受，節目組快啲撮合佢哋！」更有粉絲認為劉倬昕帥氣中性的外型完全符合節目需要，建議讓她直接加入成為配對對象。兩人相差4歲的年齡差在網民眼中完全不成問題，反而成為話題加分項。
圖片來源：TVB、IG@amberchann46資料或影片來源：原文刊於新假期