《女神配對2》 陳若思與「高成彬」頻密互動 CP感強烈網友呼籲「在一起」

《正義女神》播出至今話題不斷，劇中兩位「少年犯」陳若思（Amber）與「高成彬」劉倬昕（Sam）戲外互動甜蜜到令人窒息，從商場單膝下跪「求婚」到樹熊抱，粉紅泡泡溢出螢幕。更令人意想不到的是，網民竟集體向《女神配對計劃2》節目組請願，要求加入一個前所未有的配對元素。