《正義女神》被指抄韓劇《少年法庭》 3大撞橋位曝光 網民：連演員都抄埋

TVB新劇《正義女神》開播後引起網民熱烈討論，不過焦點並非落在佘詩曼的演技上，而是劇集與Netflix韓劇《少年法庭》的驚人相似度。從選角到劇情設定，兩劇多個橋段幾乎如出一轍，令網民直言「呢套擺明抄少年法庭」，連演員配置都完全複製，引發一場關於原創性的爭議。