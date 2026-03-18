《正義女神》被指抄韓劇《少年法庭》 3大撞橋位曝光 網民：連演員都抄埋
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TVB新劇《正義女神》開播後引起網民熱烈討論，不過焦點並非落在佘詩曼的演技上，而是劇集與Netflix韓劇《少年法庭》的驚人相似度。從選角到劇情設定，兩劇多個橋段幾乎如出一轍，令網民直言「呢套擺明抄少年法庭」，連演員配置都完全複製，引發一場關於原創性的爭議。
1｜26歲劉倬昕反串14歲殺人犯學足韓版
《正義女神》中最受關注的角色「高成彬」由26歲女演員劉倬昕反串飾演，在劇中扮演一名14歲少年殺人犯。這個選角決定與《少年法庭》中27歲李妍反串13歲殺人犯「白友成」的設定幾乎一模一樣。兩位女演員都需要透過剪短髮型和中性化妝來營造少年形象，而且角色設定都是冷血殺害年幼兒童的少年犯。劉倬昕在劇中展現的「陰沉眼神殺」和聲淚俱下的自辯戲份，與李妍在《少年法庭》中令人不寒而慄的演出手法極為相似。
2｜海報設計風格一致 黑白主調配兇手大頭照
除了演員選角，兩劇的宣傳海報設計亦驚人相似。《正義女神》和《少年法庭》都採用黑白色調作為主要視覺元素，每張海報都以各單元兇手的大頭照為焦點，構圖和風格幾乎一模一樣。這種設計手法在法庭劇中並不常見，兩劇同時採用相同的視覺概念，令網民懷疑是否存在抄襲問題。海報的相似程度之高，甚至有網民直接將兩劇海報並排比較，發現除了演員面孔不同外，整體設計理念完全一致。
3｜佘詩曼許紹雄雙法官組合 角色性格貼近韓版
角色配置方面，《正義女神》中佘詩曼飾演氣場強大、作風果斷的法官，許紹雄則飾演性格溫和親切的主任裁判官，兩人形成一剛一柔的對比。這個設定與《少年法庭》中金惠秀飾演冷靜強硬的法官沈恩錫，以及金武烈飾演溫和的左陪席法官車泰柱的組合如出一轍。兩劇都採用了相同的「嚴厲女法官配溫和男法官」的角色架構，透過性格對比來營造戲劇張力，連人物關係的設定都完全一致。
網民狠批抄襲行為 質疑創作誠意
面對如此明顯的相似度，網民紛紛在社交平台上表達不滿，有人直言「呢套擺明抄少年法庭，點估到連演員都抄埋，韓國都係搵個女演員嚟演𡃁仔」。不少觀眾認為TVB應該有自己的原創性，而非完全複製韓劇的成功模式。
圖片來源：IG@_samlau_、IG@kiteleeflying、宣傳海報、《正義女神》宣傳照、《少年法庭》劇照資料或影片來源：原文刊於新假期