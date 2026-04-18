正義女神｜朱樂洺4分鐘爆喊獨白戲震驚網民！佘詩曼竟親自幫佢加對白？

《正義女神》近日劇情掀起高潮，當中飾演前毒犯「謝家強」的朱樂洺演技大爆發，一場近4分鐘的法庭爆喊自白戲，情緒層層遞進，感染力極強，獲網民洗版式激讚！原來這場震撼人心的演出背後，竟有視后佘詩曼親自出手相助，究竟幕後發生了甚麼事？