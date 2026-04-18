正義女神｜朱樂洺4分鐘爆喊獨白戲震驚網民！佘詩曼竟親自幫佢加對白？
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《正義女神》近日劇情掀起高潮，當中飾演前毒犯「謝家強」的朱樂洺演技大爆發，一場近4分鐘的法庭爆喊自白戲，情緒層層遞進，感染力極強，獲網民洗版式激讚！原來這場震撼人心的演出背後，竟有視后佘詩曼親自出手相助，究竟幕後發生了甚麼事？
朱樂洺庭上4分鐘爆喊自白 複雜情緒演繹到位
在橫跨兩集的「郵包藏毒案」中，朱樂洺飾演的謝家強角色極為複雜，他既要演出前毒犯的無知怕事，又要表現出被操控的不甘與沉淪毒海的空洞感。朱樂洺的演繹恰到好處，微表情與細節位十足，其中兩幕戲最為突出。一幕是他面無表情地背誦認罪內容，另一幕則是在庭上滿面通紅、爆喊坦白一切。在終極自白場口中，朱樂洺將積壓已久的冤屈、不甘及內疚一次過爆發，聲線由弱轉強，眼淚愈流愈多，臉色愈見通紅，完全投入角色，演技令人動容。
佘詩曼親自出手加對白 朱樂洺感激：感受到滿滿愛
談到這場發揮極大的法庭戲，朱樂洺受訪時坦言事前功夫做到足，更感激導演佳導及女主角佘詩曼給予極大信心。他透露當時因患焦慮症需服藥致個人狀態不佳，但仍決心演好角色。他憶述排練時的溫暖經歷：「排戲嗰陣，佳導畀咗好大信心我，佢叫我試吓用謝家強嘅心聲去寫啲覺得合適嘅獨白，喺法官席度嘅Man姐（佘詩曼）知道咗，都有幫我寫咗幾句，之後佢哋兩個仲叫我慢慢嚟、冇畀任何壓力我，令我感受到滿滿嘅愛。」朱樂洺坦言，正是這份支持讓他下定決心，不能辜負大家的期望：「所以到真係演時，都有諗住唔可以辜負佢哋對我嘅教導同支持。」
網民洗版式激讚：「睇到毛管戙！」
劇集播出後，朱樂洺的精湛演技隨即引爆網民討論，討論區及社交平台湧現大量讚賞留言，形成洗版之勢。不少觀眾表示被其演出深深打動：「朱樂洺呢場法庭戲真係屈機！睇到我眼濕濕。」、「個角色好複雜，但佢啲微表情做得好好，完全睇得出內心掙扎。」、「由面無表情到最後爆喊，個層次感勁到癲！睇到毛管戙！」、「TVB應該要畀多啲機會呢啲好戲之人！」更有網民驚訝幕後故事：「原來阿佘有份幫手，難怪啲對白咁到肉，成個團隊都好有愛。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期