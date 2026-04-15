正義女神｜梁超怡演技獲讚！親揭獲佘詩曼帶入戲：佢好有氣場審問我
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新人演員梁超怡在昨晚（14日）播出的《正義女神》中演技大獲好評，在庭上作供一幕將角色心虛又扮無辜的狀態演繹得淋漓盡致！事後她接受訪問時，竟將功勞全歸於同場的視后佘詩曼，更大爆與對方對戲的難忘感受，究竟這位視后是如何在場「助攻」，幫助新人極速入戲？
昨晚庭上交鋒 梁超怡演活心虛少女
在昨晚的單元案件中，梁超怡飾演的少女Ruby因被控偷竊而需在庭上作供。面對由佘詩曼飾演的法官盤問，她表現得恰到好處，完美演繹出角色既心虛口窒窒、但同時又竭盡所能扮無辜的複雜狀態。雖然演戲經驗尚淺，但她細膩的表情變化和緊張的肢體語言，成功讓觀眾感受到角色的內心掙扎，演技備受讚賞。這場戲不僅是劇情的關鍵，也成為了梁超怡展現實力的重要時刻。
梁超怡謙稱全靠阿佘：佢氣場好勁
對於庭上作供一場戲的表現獲讚，梁超怡在接受tvb.com獨家訪問時表現得非常謙虛，並將功勞歸於前輩佘詩曼。她笑言全靠佘詩曼強大的氣場帶動，才能讓自己如此自然地表現出驚慌和口窒的狀態。她難忘地表示：「雖然有有一場，但已經好難忘，阿佘法庭庭上好有嚴同同氣場，好似真係庭官一樣審問我，所以我好自然會驚、同埋講大話時會口窒窒。」一番話盡顯她對前輩的尊重，亦側面反映出佘詩曼的強大演技。
PTGF墮梯案劇情反轉 揭貪慕虛榮真相
要理解梁超怡在庭上的緊張表現，便要回帶到案情本身。劇情講述由黃庭鋒飾演的何Sir介入調查後，揭發少女Ruby為了追求名牌手袋等虛榮生活，竟當上「兼職女友 PTFG」。事發當日，她因服務態度不佳，更順手牽羊偷走客人班森（關偉倫飾）的銀包，雙方在扶手電梯上發生爭執，繼而引發墮下意外。正因為身懷秘密，Ruby在庭上才會表現得如此閃爍其詞，為她的心虛反應提供了合理解釋。
網民熱議演技：同阿佘做戲都唔怯場
梁超怡與視后佘詩曼的對手戲播出後，隨即在網上引發熱議，不少網民都對這位新人的表現表示肯定。有網民留言大讚：「同阿佘做對手戲都唔怯場，呢個新人有料到！」、「個口窒窒樣好真實，原來係俾阿佘嚇窒，笑死。」、「梁超怡幾謙虛，識得講多謝前輩，抵讚。」、「有視后帶住真係唔同啲，期待佢之後嘅演出。」、「《正義女神》啲配角都好有戲味，呢場法庭戲好精彩。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期