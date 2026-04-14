正義女神｜29歲「翻版孫藝珍」梁超怡童顏逆襲演少年犯　無間道童星身份曝光 成功洗底「C小姐」風波

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29歲港姐季軍梁超怡在TVB新劇《正義女神》中飾演少年犯何嘉茵，憑藉驚人童顏成功逆齡演出，令觀眾完全睇唔出佢已經接近30歲！呢位曾經喺《無間道》做過梁朝偉「女兒」嘅前童星，今次喺劇中飾演兼職女友兼少年犯，劇情更涉及偷竊同埋自殘情節，演技表現令人刮目相看。加上佢過往曾經捲入阿Sa戀情風波嘅話題性，今次演出再次成為網民熱議焦點。

梁超怡童顏演技震撼觀眾

喺《正義女神》最新一集中，佘詩曼飾演嘅「言官」言惠知審理一宗蓄意傷人案，梁超怡飾演嘅何嘉茵被指偷錢包。劇情發展中佘詩曼憑住敏銳觸覺，懷疑梁超怡係做緊「兼職女友」，並且同被告認識。結果證實梁超怡角色的確係兼職女友，更加係自己整傷自己兼偷錢包，劇情反轉令觀眾大感意外。梁超怡喺劇中嘅演出相當到位，完全展現出少年犯嘅複雜心理狀態。

無間道童星身份曝光引回憶殺

原來梁超怡早喺2002年已經踏足演藝圈，當時年僅得幾歲嘅佢喺經典港片《無間道》中飾演梁朝偉嘅女兒「陳玥琪」，雖然戲份唔多但已經展現出表演天分。事隔20多年後佢以港姐身份重返螢幕，今次喺《正義女神》中嘅演出更加係佢首次挑戰如此複雜嘅角色。網民紛紛表示「估唔到當年嗰個細路女原來係梁超怡」，童星身份曝光引起一陣回憶殺。

2022港姐季軍多項殊榮加身

梁超怡喺《2022年度香港小姐競選》中表現出色，一舉奪得季軍、「最上鏡小姐」、「現場觀眾至Like佳麗」及「最佳口才獎」四個獎項，成為當屆最受注目嘅參賽者之一。佢更加係首位有紋身嘅港姐三甲得主，打破咗傳統港姐形象框框。參選時佢表示志向係成為一個有影響力、能夠散播正能量嘅人，而家睇嚟佢正朝住呢個目標努力緊。

黑色月光開啟電視劇演員生涯

加入TVB後梁超怡先係參與各大綜藝節目，直到2024年佢嘅首部電視劇《黑色月光》播出，正式開啟佢嘅演員人生。之後喺《非常檢控觀》中亦有佢嘅演出，而今次《正義女神》更加係佢一個重要嘅演技突破。以29歲年紀逆齡飾演少年犯，完全展現出佢嘅童顏優勢同埋演技實力，令觀眾對佢刮目相看。

阿Sa戀情風波成功洗底

提到梁超怡最令人印象深刻嘅一定係佢曾經被傳搶阿Sa男友嘅風波，當年阿Sa與前度石恆聰分手後，坊間傳出係梁超怡作為「第三者」介入先導致6年情斷。不過梁超怡已經多次澄清自己同石恆聰只係朋友關係，並冇介入他人感情。而阿Sa亦有為呢件事作出澄清，表示「我們之間沒有第三者」，馬上為梁超怡洗脫「第三者」之名，令佢成功擺脫負面標籤。

網民激讚演技進步神速

梁超怡喺《正義女神》中嘅表現獲得網民一致好評，紛紛留言讚賞佢嘅演技進步。有網民表示「梁超怡真係好有潜質，29歲演少年犯完全無違和感」、「佢嘅童顏真係好犀利，完全睇唔出接近30歲」。亦有觀眾認為佢今次嘅演出成功洗底，「之前嘅風波已經過去，而家專心睇佢嘅作品就得啦」。更多網民期待佢未來會有更多精彩演出，「希望TVB俾多啲機會佢發揮」。

正義女神 梁超怡 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
正義女神 梁超怡 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
正義女神 梁超怡 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
正義女神 梁超怡 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
正義女神 梁超怡 原來佢係PTGF（圖片來源：TVB）
原來佢係PTGF（圖片來源：TVB）
正義女神 梁超怡 無間道童星身份曝光（圖片來源：網上圖片）
無間道童星身份曝光（圖片來源：網上圖片）
正義女神 梁超怡 港姐季軍梁超怡（圖片來源：TVB）
港姐季軍梁超怡（圖片來源：TVB）
正義女神 梁超怡 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
正義女神 梁超怡 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
正義女神 梁超怡 梁超怡（圖片來源：TVB）
梁超怡（圖片來源：TVB）
正義女神 梁超怡 梁超怡亦會以泳裝上陣，同廖慧儀大玩水槍！（圖片來源：TVB）
梁超怡亦會以泳裝上陣，同廖慧儀大玩水槍！（圖片來源：TVB）
正義女神 梁超怡 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
正義女神 梁超怡 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
正義女神 梁超怡 梁超怡穿著桃紅色短身上衣大騷超Fit身形。（圖片來源：IG@chiuyiileung）
梁超怡穿著桃紅色短身上衣大騷超Fit身形。（圖片來源：IG@chiuyiileung）
正義女神 梁超怡 更烏身向前令衫領變成Deep V，大騷深長事業線。（圖片來源：IG@chiuyiileung）
更烏身向前令衫領變成Deep V，大騷深長事業線。（圖片來源：IG@chiuyiileung）
正義女神 梁超怡 梁超怡不時在IG大派福利（圖片來源：IG@chiuyiileung）
梁超怡不時在IG大派福利（圖片來源：IG@chiuyiileung）
正義女神 梁超怡 《非常檢控觀》中飾演陳煒後生時（圖片來源：TVB）
《非常檢控觀》中飾演陳煒後生時（圖片來源：TVB）
正義女神 梁超怡 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
正義女神 梁超怡 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
正義女神 梁超怡 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
正義女神 梁超怡 《黑色月光》中演林夏薇年青版同樣有仙氣（圖片來源：TVB）
《黑色月光》中演林夏薇年青版同樣有仙氣（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB、網上圖片、IG@chiuyiileung資料或影片來源：原文刊於新假期

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