正義女神｜29歲「翻版孫藝珍」梁超怡童顏逆襲演少年犯 無間道童星身份曝光 成功洗底「C小姐」風波
梁超怡童顏演技震撼觀眾
喺《正義女神》最新一集中，佘詩曼飾演嘅「言官」言惠知審理一宗蓄意傷人案，梁超怡飾演嘅何嘉茵被指偷錢包。劇情發展中佘詩曼憑住敏銳觸覺，懷疑梁超怡係做緊「兼職女友」，並且同被告認識。結果證實梁超怡角色的確係兼職女友，更加係自己整傷自己兼偷錢包，劇情反轉令觀眾大感意外。梁超怡喺劇中嘅演出相當到位，完全展現出少年犯嘅複雜心理狀態。
無間道童星身份曝光引回憶殺
原來梁超怡早喺2002年已經踏足演藝圈，當時年僅得幾歲嘅佢喺經典港片《無間道》中飾演梁朝偉嘅女兒「陳玥琪」，雖然戲份唔多但已經展現出表演天分。事隔20多年後佢以港姐身份重返螢幕，今次喺《正義女神》中嘅演出更加係佢首次挑戰如此複雜嘅角色。網民紛紛表示「估唔到當年嗰個細路女原來係梁超怡」，童星身份曝光引起一陣回憶殺。
2022港姐季軍多項殊榮加身
梁超怡喺《2022年度香港小姐競選》中表現出色，一舉奪得季軍、「最上鏡小姐」、「現場觀眾至Like佳麗」及「最佳口才獎」四個獎項，成為當屆最受注目嘅參賽者之一。佢更加係首位有紋身嘅港姐三甲得主，打破咗傳統港姐形象框框。參選時佢表示志向係成為一個有影響力、能夠散播正能量嘅人，而家睇嚟佢正朝住呢個目標努力緊。
黑色月光開啟電視劇演員生涯
加入TVB後梁超怡先係參與各大綜藝節目，直到2024年佢嘅首部電視劇《黑色月光》播出，正式開啟佢嘅演員人生。之後喺《非常檢控觀》中亦有佢嘅演出，而今次《正義女神》更加係佢一個重要嘅演技突破。以29歲年紀逆齡飾演少年犯，完全展現出佢嘅童顏優勢同埋演技實力，令觀眾對佢刮目相看。
阿Sa戀情風波成功洗底
提到梁超怡最令人印象深刻嘅一定係佢曾經被傳搶阿Sa男友嘅風波，當年阿Sa與前度石恆聰分手後，坊間傳出係梁超怡作為「第三者」介入先導致6年情斷。不過梁超怡已經多次澄清自己同石恆聰只係朋友關係，並冇介入他人感情。而阿Sa亦有為呢件事作出澄清，表示「我們之間沒有第三者」，馬上為梁超怡洗脫「第三者」之名，令佢成功擺脫負面標籤。
網民激讚演技進步神速
梁超怡喺《正義女神》中嘅表現獲得網民一致好評，紛紛留言讚賞佢嘅演技進步。有網民表示「梁超怡真係好有潜質，29歲演少年犯完全無違和感」、「佢嘅童顏真係好犀利，完全睇唔出接近30歲」。亦有觀眾認為佢今次嘅演出成功洗底，「之前嘅風波已經過去，而家專心睇佢嘅作品就得啦」。更多網民期待佢未來會有更多精彩演出，「希望TVB俾多啲機會佢發揮」。