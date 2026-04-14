正義女神｜29歲「翻版孫藝珍」梁超怡童顏逆襲演少年犯　無間道童星身份曝光 成功洗底「C小姐」風波

29歲港姐季軍梁超怡在TVB新劇《正義女神》中飾演少年犯何嘉茵，憑藉驚人童顏成功逆齡演出，令觀眾完全睇唔出佢已經接近30歲！呢位曾經喺《無間道》做過梁朝偉「女兒」嘅前童星，今次喺劇中飾演兼職女友兼少年犯，劇情更涉及偷竊同埋自殘情節，演技表現令人刮目相看。加上佢過往曾經捲入阿Sa戀情風波嘅話題性，今次演出再次成為網民熱議焦點。